Corona-Brennpunkt Schlachthöfe

Coesfeld.Deutsche Schlachthöfe entwickeln sich zunehmend zu Corona-Brennpunkten. Im April brach die Krankheit in einem Fleischwarenwerk in Birkenfeld in Baden-Württemberg aus. Jetzt sind Belegschaften in Coesfeld und Oer-Erkenschwick (Nordrhein-Westfalen) sowie Bad Bramstedt in Schleswig-Holstein betroffen. Die Fleischindustrie steht wegen der Arbeits- und Unterkunftsbedingungen seit vielen Jahren in der Kritik. Branchenkenner sind deshalb nicht überrascht, dass es dort so viele Infektionen gibt. Nach dem Ausbruch in Coesfeld wächst die Zahl der positiv auf das Virus getesteten Arbeiter rasant. Am Sonntagnachmittag betrug sie 230. Die Ergebnisse von rund 250 der fast 960 Tests standen noch aus. Insgesamt hat der Betrieb rund 1200 Beschäftigte.

Branche verteidigt sich

Die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten ist überzeugt, dass die Unterbringung der Arbeiter – viele aus Ost- und Südosteuropa und bei Subunternehmern beschäftigt – die Verbreitung des Virus begünstigt. Referatsleiter Thomas Bernhard sagt: „Sie wohnen zu eng aufeinander.“ Die Fleischindustrie weist die Kritik zurück. „Aus unserer Sicht sind nicht vor allem die Arbeitsbedingungen Schuld an den Corona-Ausbrüchen“, sagte Heike Harstick, Hauptgeschäftsführerin des Verbands der Deutschen Fleischwirtschaft, der „Süddeutschen Zeitung“. Als kritische Infrastruktur habe man die Produktion nicht wie die Autoindustrie einfach stoppen können und weiter gearbeitet, um die Versorgung sicherzustellen. So könne es zu Ansteckungen kommen.

Der Verband warnte vor härteren Auflagen. Wenn etwa die Einzelunterbringung von Arbeitern vorgeschrieben und höhere Wohnungsmieten verursacht würden, seien „viele Betriebe nicht mehr wettbewerbsfähig“.

Im Landkreis Sonneberg in Südthüringen sind in den vergangenen sieben Tagen mehr als 50 Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner registriert worden. Der Wert lag mit Stand Sonntagvormittag bei 66,7 Neuinfektionen, wie der Sprecher des Landratsamts, Michael Volk, mitteilte. Der Landkreis Greiz war bundesweit die erste Region, in der der offiziell kritische Wert überschritten wurde. Die Quote dort lag am Sonntagmorgen laut Thüringer Staatskanzlei bei 75,4. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 11.05.2020