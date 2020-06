Corona-Frust mit Sprengkraft

Berlin.Manchmal hilft der Blick von außen. Das „NOS Journaal“, die „Tagesschau“ der Niederlande, streifte den Wahlkampfauftritt von US-Präsident Donald Trump in Tulsa am Sonntagabend nur kurz. Der Schwerpunkt lag woanders: „Ein beispielloser Gewaltausbruch letzte Nacht im deutschen Stuttgart“, kündigte Moderator Rob Trip an. Es folgte zunächst ein ausführlicher Bericht aus der baden-württembergischen Landeshauptstadt, dann meldete sich „Duitsland“-Korrespondent Wouter Zwart aus Göttingen.

In den Niederlanden sind in den vergangenen Jahren Bücher erschienen mit Titeln wie „In Deutschland ist alles besser“ und „Wir können nicht alle Deutsche sein“. Die Bilder, die nun aus dem Nachbarland zu sehen waren, passten dazu allerdings gar nicht: Männer in weißen Schutzanzügen stehen vor einem Hochhaus, so heruntergekommen, wie man es in den Niederlanden kaum finden dürfte, dazu große Familien in engen Behausungen.

Ungewohnte Szenen

„Wir sind Menschen, aber die sollen uns nicht so behandeln wie Hunde“, sagt eine Frau mit einem Kind auf dem Arm in die Kamera. „Die nehmen uns unsere Luft, unser Atmen.“ Korrespondent Zwart zeigt den Zuschauern die hohen Gitterzäune, mit denen der „Bunker“ rundum abgesperrt ist. Dahinter: traurige Kindergesichter.

Stuttgart, Göttingen und die Schlafhallen der Fleischarbeiter im Kreis Gütersloh – es sind Szenen, wie man sie so in Deutschland nicht unbedingt vermutet. Für den Kriminologen Christian Pfeiffer spiegelt sich in den Bildern eine wachsende soziale Spaltung der deutschen Gesellschaft. „Der Armutssektor scheint besonders unter Corona zu leiden, und das zeigt sich nicht nur in Göttingen und anderen Orten, wo soziale Randgruppen in Quarantäne geraten, sondern eben auch in den Gewaltexzessen, die wir in Stuttgart beobachten konnten.“

Der Lockdown habe sozial Schwache weit härter getroffen. In bildungsorientierten Familien habe das Home-Schooling noch einigermaßen geklappt, nicht aber bei den sowieso schon Benachteiligten. Es gehe aber auch um die Bewältigung des Alltags: Ein Bildungsbürger, der gern lese, könne Phasen der Isolierung und Einsamkeit leichter überbrücken als jemand, der seine Freizeit am liebsten in der Disco oder im Sportverein verbringe. Viele junge Männer hätten in den vergangenen Monaten auf den dringend benötigten Ausgleich verzichten müssen. „Mit vollem Einsatz dem anderen den Ball weggrätschen – so etwas ist eben schon lange nicht mehr möglich.“

Der wirtschaftliche Abschwung mache den Schwächeren ebenfalls mehr zu schaffen. „Ein Familienvater verliert seinen Job als Lastwagenfahrer, das Geld wird knapp, die Wohnung ist eng, und die Kneipe ist auch noch geschlossen. Meine Sorge ist, dass die sozial Schwachen hier sehr viel stärker in Stress geraten sind als jene, die besser dastehen. In dieser Frust-Szene vermute ich ein Potenzial für Gewalt“, so Pfeiffer.

Warnung vor Ausgrenzung

Auch Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, warnt vor sozialen Konflikten. Man müsse sich nur einmal vor Augen führen, wo die Infektionen verstärkt aufträten: „Das sind nicht die Villenvororte in Düsseldorf oder in Berlin, sondern das ist dort, wo Menschen in beengten Verhältnissen unter nicht besonders günstigen Umständen leben müssen.“ Und dann würden sie obendrein auch noch als Schuldige abgestempelt.

„Wir müssen aufpassen, dass wir nicht damit anfangen, Sündenböcke zu suchen“, mahnt Landsberg. „Stellen Sie sich vor, Sie sind jemand, der bei Tönnies arbeitet. Da werden Sie auf der Straße schief angeguckt. Oder Sie sind jemand aus dem falschen Häuserblock, dem falschen Kreis und demnächst vielleicht auch noch aus dem falschen Bundesland.“ Bayern hat die Beherbergung von Menschen aus dem Kreis Gütersloh und anderen betroffenen Regionen untersagt. Auf der Urlaubsinsel Usedom wurden 14 Menschen, darunter ein Ehepaar aus Gütersloh, zur vorzeitigen Abreise aufgefordert. „Das birgt natürlich Riesensprengstoff“, kritisiert Landsberg.

Der Corona-Ausbruch im Fleischbetrieb Tönnies könnte im Übrigen auf die Luftkühlung im Zerlegebetrieb zurückgehen. Das ist eine erste Einschätzung des Bonner Hygiene-Experten Martin Exner. In dem Bereich würde die Luft auf sechs bis zehn Grad Celsius heruntergekühlt, während die Arbeiter bei hohem Tempo und körperlicher Belastung die geschlachteten Schweine zerlegen, sagte der Professor am Mittwoch bei einer Pressekonferenz im Kreishaus in Gütersloh. dpa

