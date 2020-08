Corona-Krise schweißt große Koalition zusammen

Lähmt die nahende Bundestagswahl die große Koalition? Spätestens seit der Pandemie nicht mehr – aber nur, solange es um die Krise geht.

Es ist eine Koalition im Endstadium, die am Dienstagabend im Kanzleramt zu ihren ersten Beratungen nach der Sommerpause zusammenkommt. In gut einem Jahr wird gewählt. Olaf Scholz ist diesmal nicht mehr nur der Vizekanzler, sondern auch SPD-Kanzlerkandidat, als er bei der amtierenden Regierungschefin Angela Merkel vorfährt. Schlechte Zeiten für gemeinsame Politik, sollte man meinen. Trotzdem erscheint die von Anfang an wackelnde schwarz-rote Koalition jetzt stark und stabil wie selten. Die Corona-Krise wirkt disziplinierend. Der Wahlkampf, so sagen es Teilnehmer danach, wirft im Kanzleramt nur punktuell seinen Schatten voraus.

Rückblick: 21 Stunden brauchten Schwarz und Rot Anfang Juni, um ein 130 Milliarden Euro schweres Konjunkturpaket im Kampf gegen die Corona-Folgen zu schnüren. Lange knirschte es in der Koalition – jetzt lief es plötzlich wie geölt. Ob eine Absenkung der Mehrwertsteuer oder spürbare Entlastungen von Familien und Firmen – es gab Lob von Arbeitgebern, Ökonomen, Umweltschützern.

Am Abend wird es ungemütlich

Diesmal gibt es erst Törtchen, wegen des Infektionsschutzes unter Folie, und abends Steaks. Die gut achtstündigen Beratungen bis in den späten Dienstagabend teilen sich in zwei unterschiedliche Phasen auf. Auf einen sehr konkret-inhaltsreichen Part zum weiteren Umgang mit den befristeten Maßnahmen zur Hilfe von Betrieben und Familien sollen etwa zwei Stunden entfallen sein. Längeres Kurzarbeitergeld, mehr bezahlte Tage für die Betreuung kranker Kinder, weitere Hilfen für kleine Firmen, Laptops für Lehrer – die Beschlüsse betreffen Millionen Menschen direkt. Langwierig und teils ungemütlich wird der Abend beim Thema Wahlrechtsreform – in der seit Jahren festgefahrenen Debatte geht es um Maßnahmen gegen eine noch größere Zahl von Bundestagsabgeordneten. Argwöhnisch dürften die Unionsspitzen beäugt haben, wie sich Scholz verhält. Ein Jahr vor der Bundestagswahl im Herbst 2021 – und damit einer neuen Machtverteilung im Parlament – gönnt keine Seite der anderen mögliche Vorteile. Daran kranken die Verhandlungen über das Wahlrecht schon seit Monaten.

Beim Wahlrechtsthema habe man sich denn auch verhakt, heißt es hinterher aus der Union. Geradezu ärgerlich sei gewesen, dass man am Anfang wieder quasi bei null gewesen sei – als ob es die ganzen Vorgespräche nicht gegeben hätte. Bei der SPD heißt es, der Union sei es vor allem darum gegangen, dass Überhangmandate künftig nicht vollständig ausgeglichen werden. Das würde auf ihr Konto einzahlen.

Man war verhakt – und SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat dem Vernehmen nach den Vorschlag gemacht, die Abstimmung zwischen den verschiedenen Vorschlägen im Bundestag doch freizugeben. Das fordern bereits die Oppositionsfraktionen von Grünen, Linken und FDP. Ob der SPD-Mann den Vorstoß gleich zu Beginn dieses heiklen Tagesordnungspunkts gemacht hat oder erst nach anhaltenden Schwierigkeiten – dazu gibt es am Tag darauf zwei unterschiedliche Versionen. Aus der Union heißt es, Mützenich habe einem möglichen künftigen Bündnispartner wie den Grünen wohl ein Signal geben wollen. In der Runde war der Vorschlag schnell vom Tisch, dabei sollen manche Teilnehmer wissend gegrinst haben, man kennt sich.

Markus Söder lobt auch die SPD

Und Scholz? Der erste Kanzlerkandidat für diese Bundestagswahl? Er sei gewesen wie immer, heißt es hinterher. Engagement, Tempo, Sprechweise – „alles gleich“. Das Signal: Bloß noch keinen Wahlkampf.

Nicht leicht hat es Unionsfraktionschefs Ralph Brinkhaus (CDU) – seit Längerem setzte er sich sehr stark für Wahlrechtsänderungen ein. Und nun muss er mit ansehen, wie die Pläne jedenfalls für das kommende Wahljahr von allen Seiten zerschmirgelt werden. Wohl auch von Seiten der CSU. Brinkhaus, so heißt es, verleiht seiner Meinung auch in Koalitionsrunden und in Anwesenheit der Kanzlerin teils laut Ausdruck. CSU-Chef Markus Söder will jeden Eindruck von Machttaktik vermeiden. Ihm werden Ambitionen auf die Kanzlerkandidatur in der Union unterstellt. Am Mittwoch gibt er zu Protokoll: „Es war gestern kein Wahlkampf-Koalitionsausschuss. Sondern es war eigentlich einer wie immer. Und das fand ich sehr positiv.“ Das Lob gilt auch der SPD.

Dabei ist es gerade die CSU, die bei der Wahlreform lange auf der Bremse stand. Da sie traditionell in Bayern bei Wahlen bei allen Wahlkreisen den Anspruch auf den Sieg hat, gereicht ihr eine Reduzierung automatisch zum Nachteil. Sie will, dass ihr Einfluss in Berlin nicht sinkt, selbst wenn künftig weniger eigene Abgeordnete in Berlin sind.

Am späten Dienstagabend präsentieren die vier Parteivorsitzenden – Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), Söder (CSU) und Saskia Esken an der Seite von Norbert Walter-Borjans (beide SPD) – die Ergebnisse. Kanzlerin und Vizekanzler fehlen. Ob hinter diesem Drehbuch Kalkül steckt, bleibt offen. Merkel dürfte jedenfalls wenig Interesse daran haben, ihrem Vizekanzler allzu viel Werbefläche zu bieten. Gerade im Kanzleramt – wo er Merkel ja als Hausherr ablösen will. dpa

