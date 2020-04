Corona-Krise weckt das Gute im Menschen

Die Anspannung ist überall spürbar: Die harten Regeln in der aktuellen Pandemie fordern der Gesellschaft einiges ab. Und doch reagiert eine große Zahl von Menschen nicht mit Aggressivität darauf – sondern mit Hilfsbereitschaft. Das erklärt die Psychologin Sina Klein. Von Miray Caliskan

Wir erleben die Taten vielleicht nicht in unmittelbarer Nähe, doch wir nehmen sie mehr denn je wahr – aus der Ferne. Die sozialen Medien quellen fast schon über mit Beiträgen, Bildern, Videos: Die Jüngeren gehen für die Älteren in der Nachbarschaft einkaufen oder führen ihre Haustiere aus; Musiker setzen sich auf ihre Balkone und spielen ausgerüstet mit Mikro und Lautsprecher auf ihren Gitarren, Keyboards und Celli; Gabenzäune mit vollgepackten Einkaufstüten werden für die Obdachlosen aufgestellt; Influencer fangen an zu spenden und rufen zu #supportyourlocals auf – eine Initiative, um Gastrobetriebe und den Einzelhandel zu unterstützen, indem man sich Essen nach Hause liefern lässt oder Gutscheine online erwirbt. Das Gute im Menschen, so scheint es, wurde durch die Corona-Krise wachgerüttelt. Woran liegt das?

„Zunächst einmal muss die Situation an sich definiert werden. Wir befinden uns in schlechten Zeiten, ganz klar. Doch was macht diese Situation aus, und was bedeutet das für uns psychologisch?“, erklärt Sina Klein (Bild) von der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Sie löst in uns ein Gefühl der Unsicherheit und des Kontrollverlusts aus, so die Psychologin. Wir machen uns Sorgen um uns selbst und um Menschen, die uns nahe stehen – bis hin zu Gedanken an die eigene Sterblichkeit. Wir fühlen uns durch die Isolation einsam und haben Angst, unsere sozialen Kontakte zu verlieren.

„Das menschliche Handeln ist immer durch mehrere Faktoren bedingt. Zum einen sind da stabile, zeitlich überdauernde und individuelle Faktoren wie Persönlichkeit und Werte. Zum anderen wechselnde Faktoren, die je nach Situation anders sind, wie jetzt die Pandemie. Und ganz wichtig: die Interaktion aus beiden“, erklärt Klein. Logisch: Ein und dieselbe Situation kann auf unterschiedliche Menschen unterschiedliche Auswirkungen haben.

Jemand zum Beispiel, der eine starke Ausprägung auf der Persönlichkeitseigenschaft „Ehrlichkeit-Bescheidenheit“ hat, neigt eher dazu, sich prosozial zu verhalten. Menschen mit starken, altruistischen Werten helfen anderen mehr, solche mit egoistischen dagegen weniger – so auch diejenigen, die sich im Supermarkt um die letzte Packung Toilettenpapier prügeln.

„Ganz neue Studien zeigen auch, dass Personen mit viel Einfühlungsvermögen eher bereit sind, physical distancing zu betreiben, also zu Hause und damit Mitmenschen fern bleiben. Sie schränken sich persönlich für das Wohl anderer ein“, sagt Klein. Das, was als Gift bezeichnet werden kann – Angst, Stress, Gefühl von Unsicherheit –, bremst nicht das Gute aus, sondern kann gar förderlich sein.

„Anderen Menschen zu helfen, kann uns selbst dabei helfen, all die negativen Gefühle zu reduzieren. Wir lassen uns ablenken oder fühlen uns bedeutender. Das ist eine Bewältigungsstrategie. Hilfeverhalten kann allerdings auch strategischer Natur sein: Helfe ich meinen Nachbarn heute, helfen sie mir dann, wenn ich selbst in Not, zum Beispiel unter Quarantäne, bin. Ich hoffe also auf Reziprozität und somit auch einen eigenen Nutzen.“

Es gibt Menschen, die besonders hilfsbereit sind, weil es ihnen selbst gut geht oder eben, weil es ihnen so schlecht geht. Weil sie persönlich erleben, wie groß die Not ist und gerade deshalb dem alten Nachbarn oder der alleinerziehenden Mutter ihre Unterstützung anbieten. Doch wieso gerade jetzt? Wo doch Kummer und Leid auch vor dem Ausbruch des Virus auf der ganzen Welt existiert haben – und noch immer existieren. Wo Hilfe, Spenden und Ehrenamt 365 Tage im Jahr eine wichtige Rolle spielen – und nicht nur jetzt. „Covid-19 ist allgegenwärtig. Man kann dem Virus und auch dem Gedanken an den Tod nicht mehr entkommen – wörtlich gesehen, aber auch im übertragenen Sinn, was den Konsum von Nachrichten angeht.“

Weil die Situation so präsent ist, ist auch die Gelegenheit, etwas Gutes zu tun, präsent. „Corona führt außerdem dazu, dass unsere unmittelbare Nachbarschaft bedroht ist. Das ist für die Menschen natürlich greifbarer, bedrohlicher, die psychologische Distanz ist geringer. Der Gedanke, dass mein Lieblingscafé um die Ecke die Krise nicht übersteht, ist konkreter als andere Tragödien, die sich tagtäglich auf der Welt abspielen. Da kann ich auch ganz konkret helfen: Ich spende Geld. Oder kaufe eben für meinen Nachbarn ein und weiß: Er ist für nächste Woche mit Lebensmitteln versorgt.“

Eine wichtige Rolle spielt dabei die Frage, wem gegenüber Menschen das größte Mitgefühl zeigen – nämlich denjenigen, die unserer Gruppe angehören. Sei es weltanschaulich, ethnisch oder religiös. Wie diese Eigengruppen gebildet werden, kann von der Situation abhängen, aber auch durch eigene Werte und die Persönlichkeit bedingt sein, erklärt Klein.

„Es fällt Personen viel einfacher, für andere da zu sein, die ihnen selbst ähnlich sind. Zum Beispiel für die Lieblingsmusiker aus der eigenen Stadt, deren Konzerte zwar gerade ausfallen, aber die man trotzdem durch Spenden unterstützt. Weil sie einem näher sind und man mehr Gemeinsamkeiten mit ihnen hat als beispielsweise mit dem fremden Migranten auf einem Boot im weit entfernten Mittelmeer.“ Ein anderer Gedanke, der mich von der Hilfe abhält: Ich als Einzelperson kann doch nichts bewirken. Überhaupt: Wie soll ich dem Geflüchteten an der griechisch-türkischen Grenze helfen? Soll ich einer Bewegung beitreten, soll ich Geld spenden? „Menschen wissen oft nicht so recht, was die effektivste Handlung ist. Deshalb lassen sie es sein.“

Klein erklärt, dass man den Eigengruppen-Effekt umstrukturieren kann. „Wenn wir es schaffen, alle Menschen als ,unsere Gruppe’ zu betrachten, sollte auch das prosoziale Verhalten gegenüber Personen aus vormals ,anderen Gruppen’ zunehmen.“ Das Wir-Gefühl stärken und den Gedanken „Wir sitzen alle in einem Boot“ vorantreiben – so wie die vielen verschiedenen Länder, die sich aktuell gegenseitig versuchen zu unterstützen.

„Das ist nicht nur in Zeiten von Corona wichtig, sondern auch essenziell für andere Situationen, in denen wir vor das Dilemma gestellt werden, ob wir in unserem Eigeninteresse oder im kollektiven Interesse handeln.“ Allen voran: der Klimawandel.

Und wird das Gute in der Gesellschaft auch die Corona-Krise überdauern? „Ich würde sehr gerne ja sagen, aber ich befürchte, dass es ein Back-to-Basic geben wird. Dass die Menschen mit der Normalisierung des Alltags auch zu ihrem normalen Verhalten zurückkehren werden.“ Aber soziale Normen können viel bewegen, erklärt Klein.

„Wenn viele das Positive vorleben, erklären, wie dringend und notwendig es ist, zu helfen und zu kooperieren, können sie andere beeinflussen. Die Wahrscheinlichkeit, dass diejenigen, die dieses prosoziale Verhalten beobachten, auch etwas Gutes tun, ist sehr hoch“, so die Psychologin. (Bild: Uni Heidelberg)

