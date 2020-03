Corona-Krise wichtigstes Problem für Deutsche

Vom 23. bis 26. März 2020 hat die Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen im Auftrag des ZDF 1473 zufällig ausgewählte Wahlberechtigte in Deutschland telefonisch befragt; dabei werden Festnetz- und Mobilfunknummern berücksichtigt.

Politische Stimmung in Deutschland

Die politische Stimmung hat sich unter dem Eindruck der Corona-Krise gegenüber Anfang März stark verändert: Die CDU/CSU kommt auf erheblich verbesserte 41% (+13), nach einem deutlichen Plus am Monatsanfang verliert die SPD jetzt wieder und liegt bei 17% (-3). Verluste hat ebenfalls die AfD, die nur noch 4% erreicht (-4), die FDP bleibt bei 6%, die Linke kommt ebenfalls unverändert auf 7%. Die Grünen verlieren 3 Punkte und stehen jetzt bei 24%. Die sonstigen Parteien liegen zusammen bei 3% (-1).

Wäre am Sonntag Bundestagswahl, würde die CDU/CSU deutlich zulegen und könnte mit 33% (+7) rechnen – ein Zuwachs, den es in diesem Ausmaß im Politbarometer noch nie gab. Die SPD hätte dagegen geringfügige Einbußen und käme auf 15% (-1). Die AfD läge bei nur noch 10% (-4), die FDP könnte mit 6% und die Linke mit 8% rechnen – beide unverändert. Auf die Grünen entfielen bei leichten Verlusten jetzt 22% (-1). Die sonstigen Parteien kämen in der Summe auf 6% (-1). Für die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag würde dies bedeuten, dass neben Schwarz-Grün jetzt auch Schwarz-Rot wieder eine – wenn auch knappe – Mehrheit hätte. Nicht reichen würde es dagegen für eine rot-rot-grüne Koalition.

Zufriedenheit mit der Bundesregierung

Deutlich besser als zuletzt beurteilen die Befragten die Leistungen der Bundesregierung insgesamt sowie die der Koalitionspartner im Einzelnen; und auch in der gesamten Legislaturperiode wurden die Regierung und beide Regierungspartner nie so positiv bewertet. Für ihre gemeinsame Arbeit erhält die schwarz-rote Koalition auf einer Skala von +5 bis -5 (sehr zufrieden bis sehr unzufrieden) jetzt einen Durchschnittswert von 1,7 (Februar: 0,4; März-I: 0,5). Die Arbeit der CDU/CSU wird mit 1,5 (Februar: 0,3; März-I: 0,4) und die der SPD mit 1,0 (Februar: 0,1; März-I: 0,3) eingestuft.

Gewünschte Koalition

Wenn es um die gewünschte Koalition nach der nächsten Bundestagswahl geht, haben sich die Präferenzen der Wahlberechtigten geringfügig verändert: 18% befürworten eine Bundesregierung aus CDU/CSU und Grünen (Februar: 19%; März-I: 17%), 16% – und damit mehr als in letzter Zeit – sprechen sich für eine Fortsetzung der Großen Koalition aus (Februar: 8%; März-I: 12%). 11% plädieren für eine rot-grüne Regierung (Februar: 13%; März-I: 14%), 7% wünschen sich eine Zusammenarbeit von Union und FDP (Februar: 7%; März-I: 7%). 6% bevorzugen eine rot-rot-grüne Koalition (Februar: 7%; März-I: 8%). Für verschiedene sonstige Bündnisse sind zusammen 21% (Februar: 27%; März-I: 22%), keine Angabe machen 21% (Februar: 19%; März-I: 20%).

Beurteilung der Arbeit der Bundeskanzlerin

Die Arbeit von Bundeskanzlerin Angela Merkel beurteilen die Befragten aktuell so gut wie schon seit knapp drei Jahren nicht mehr: Aktuell sind 79% der Meinung, die Kanzlerin mache ihre Sache als Regierungschefin eher gut (Februar: 70%; März-I: 68%), 18% finden, sie mache es eher schlecht (Februar: 27%; März-I: 29%), 3% äußern sich dazu nicht (Februar: 3%; März-I: 3%).

Beurteilung von Spitzenpolitikern in Deutschland

Alle Politikerinnen und Politiker, die nach Meinung der Befragten zu den zehn wichtigsten in Deutschland gehören, werden – sofern sie beim letzten Mal schon im Ranking waren – etwas oder erheblich besser als noch Anfang März beurteilt. Der größte Imagegewinn ist dabei dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder gelungen. Nach einer kurzen Pause zählen Gesundheitsminister Jens Spahn sowie der CDU-Politiker Friedrich Merz nach Meinung der Befragten jetzt wieder zu den zehn wichtigsten Politikern im Land, erstmals im Ranking ist dagegen NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. Aus den Top Ten ausgeschieden sind Außenminister Heiko Maas, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sowie Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer. Wie immer wurde die Bewertung anhand der Skala von +5 bis -5 (halte sehr viel von / halte gar nichts von) vorgenommen.

Mit einem erheblich verbesserten Wert von 2,3 beurteilen die Befragten Bundeskanzlerin Angela Merkel. Ein noch etwas größeres Plus in Sachen Image ist für den bayerischen Ministerpräsidenten zu verzeichnen, der mit einem Durchschnittswert von 1,8 ein weiteres Mal Plätze gutmacht. Gesundheitsminister Jens Spahn landet mit einer Note von 1,7 auf Rang drei – ebenfalls deutlich besser als bei seiner letzten Einstufung im Januar. Aufwärts gegangen ist es auch für Finanzminister Olaf Scholz, der jetzt auf 1,6 kommt. Wieder leicht verbessert hat sich Grünen-Chef Robert Habeck (1,2), Neueinsteiger Armin Laschet wird ebenfalls mit 1,2 beurteilt. Grünen-Chefin Annalena Baerbock wird jetzt bei 1,0 und Innenminister Horst Seehofer bei 0,7 gesehen. Friedrich Merz liegt mit 0,5 (ebenfalls klar verbessert im Vergleich zum Januar) auf Rang neun. Neues Schlusslicht ist der FDP-Vorsitzende Christian Lindner, der mit 0,1 aktuell nicht mehr so negativ wie am Monatsanfang eingestuft wird.

Die wichtigsten Themen in Deutschland

Die Corona-Krise landet bei der Frage nach dem zurzeit wichtigsten Problem in Deutschland mit 82% der Nennungen wenig überraschend auf Rang eins der Agenda. Damit erreicht dieses Thema ähnlich hohe Werte wie es in der Vergangenheit nur bei Arbeitslosigkeit (zuletzt 2006) und Flüchtlingen (zuletzt 2015) der Fall war. Wie immer konnten die Befragten ohne Vorgabe von Antworten hier bis zu zwei Bereiche nennen. Die weiteren Probleme, die die Wahlberechtigten aktuell sehen, sind die Wirtschaftslage (11%), Fragen rund um Flüchtlinge und Integration (11%) sowie das Thema Klima und Umwelt (9%). Des Weiteren werden das Gesundheitswesen und die Pflege (6%), die soziale Gerechtigkeit (5%), die Arbeitslosigkeit (5%) sowie die AfD und die Stärke der Rechten (5%) genannt. Hinzu kommen Angaben, die unter dem Stichwort „Politikverdruss“ (4%) zusammengefasst werden, sowie das Thema Rente und Alterssicherung (3%).

Allgemeine und eigene wirtschaftliche Lage

Die aktuelle wirtschaftliche Lage wird von den Befragten etwas anders als in den letzten Monaten bewertet: 49% halten die ökonomische Situation in Deutschland zwar nach wie vor für gut (Februar: 51%; März-I: 50%), aber deutlich gestiegene 19% stufen diese jetzt als schlecht ein (Februar: 8%; März-I: 8%). 30% sind der Meinung, die Lage sei teils gut, teils schlecht (Februar: 40%; März-I: 41%).

Bei der Einschätzung der eigenen wirtschaftlichen Lage hinterlässt die Corona-Krise noch kaum Spuren: 68% der Befragten beschreiben ihre persönliche finanzielle Situation als gut (Februar: 67%; März-I: 68%), bei 22% ist sie teils gut, teils schlecht (Februar: 27%; März-I: 25%). 9% geben aktuell an, es gehe ihnen ökonomisch schlecht (Februar: 6%; März-I: 6%).

Coronavirus: Gesundheitsgefährdung und Angst vor schwerer Erkrankung?

Im Vergleich zu den letzten Wochen sind die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger in Sachen Corona deutlich gestiegen: Mehr als die Hälfte der Befragten (52%) sieht die eigene Gesundheit durch Corona inzwischen als gefährdet an (Februar: 10%; März-I: 20%), 46% teilen diese Befürchtung nicht (Februar: 90%; März-I: 78%), 2% machen dazu keine Angabe (Februar: 0%; März-I: 2%). Während sich von den unter 30-Jährigen nur ca. ein Drittel (32%) gefährdet sieht, sind es bei den Älteren zwischen 42% (30- bis 39-Jährige) und 67% (60-bis 69-Jährige). Von den ab 70-Jährigen halten 58% ihre Gesundheit für gefährdet.

Die Angst, dass man an Corona schwer erkranken wird, fällt vergleichsweise gering aus: 16% befürchten dies, 81% haben keine Angst, ernsthaft daran zu erkranken (weiß nicht: 3%). Hier äußern sich die verschiedenen Altersgruppen nur leicht unterschiedlich: Am seltensten fürchten sich die unter 40-Jährigen vor einer schweren Corona-Erkrankung (10%), am relativ höchsten fällt der Anteil bei den 40- bis 49-Jährigen (21%) aus (ab 70-Jährige: 13%).

Corona-Krise: Erwartete Auswirkungen auf die eigene finanzielle Lage

Insgesamt 24% der Befragten denken, dass sich ihre eigene finanzielle Lage wegen der Corona-Krise sehr stark (6%) oder stark (18%) verschlechtern wird. Zusammen 74% gehen davon aus, dass sich die Krise nicht so stark (36%) oder gar nicht (38%) negativ auf die eigene wirtschaftliche Situation auswirken wird. Die geringsten Sorgen machen sich hier die über 70-Jährigen (sehr stark / stark: 11%). In den anderen Altersgruppen sind es zwischen 21% und 32%, die (sehr) starke finanzielle Einbußen fürchten.

Die Angst, dass man an Corona schwer erkranken wird, fällt vergleichsweise gering aus: 16% befürchten dies, 81% haben keine Angst, ernsthaft daran zu erkranken (weiß nicht: 3%). Hier äußern sich die verschiedenen Altersgruppen nur leicht unterschiedlich: Am seltensten fürchten sich die unter 40-Jährigen vor einer schweren Corona-Erkrankung (10%), am relativ höchsten fällt der Anteil bei den 40- bis 49-Jährigen (21%) aus (ab 70-Jährige: 13%).

Corona-Krise: Erwartete Auswirkungen auf die eigene finanzielle Lage

Insgesamt 24% der Befragten denken, dass sich ihre eigene finanzielle Lage wegen der Corona-Krise sehr stark (6%) oder stark (18%) verschlechtern wird. Zusammen 74% gehen davon aus, dass sich die Krise nicht so stark (36%) oder gar nicht (38%) negativ auf die eigene wirtschaftliche Situation auswirken wird. Die geringsten Sorgen machen sich hier die über 70-Jährigen (sehr stark / stark: 11%). In den anderen Altersgruppen sind es zwischen 21% und 32%, die (sehr) starke finanzielle Einbußen fürchten.

Corona-Krise: Persönliche Belastung

Zusammen 48% der Befragten fühlen sich durch die aktuelle Lage rund um die Corona-Krise persönlich sehr stark (12%) oder stark belastet (36%). 52% geben an, die Situation belaste sie nicht so stark (42%) bzw. gar nicht (10%). Auch hier gibt es Unterschiede zwischen den Altersgruppen, auffällig sind vor allem die mittleren Altersgruppen der 30- bis 59-Jährigen, die sich häufiger (56%, 57%, 53%) als die jüngeren oder die älteren Befragten durch die aktuelle Lage persönlich (sehr) stark belastet fühlen. Außerdem geben dies Frauen (56%) öfter an als Männer (40%). Von den Befragten, in deren Haushalt Kinder unter 18 Jahren leben, sagen 51%, sie würden sich persönlich stark belastet fühlen (ohne oder mit älteren Kindern: 47%). (S. 28)

Corona-Krise: Erwartete Versorgungsprobleme in verschiedenen Bereichen

Sehr unterschiedlich schätzen die Befragten die Versorgungsprobleme ein, die in den nächsten ein bis zwei Monaten wegen der Corona-Krise in verschiedenen Bereichen in Deutschland auf uns zukommen: Während die Lebensmittelversorgung weitgehend als gesichert gesehen wird, erwarten die Befragten bei der allgemeinen gesundheitlichen Versorgung der Bevölkerung, aber insbesondere bei jener der Corona-Patienten eher große Probleme:

Im Einzelnen meinen 13% aller Befragten, dass es bei uns bei der Versorgung mit Lebensmitteln in den nächsten ein bis zwei Monaten sehr große oder große Probleme geben wird, zusammen 86% erwarten in diesem Bereich nicht so große oder keine Probleme.

Wenn es um die allgemeine gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung insgesamt geht, rechnen 44% mit sehr großen oder großen Schwierigkeiten, zusammen 54% gehen davon aus, dass es bei der allgemeinen Gesundheitsversorgung nur geringe oder keine Probleme geben wird.

Bei der Versorgung von Corona-Patienten in den Krankenhäusern erwartet eine Mehrheit von 60% sehr große oder große Probleme, nur 37% glauben, es werde da nur wenige oder keine Defizite geben.

Corona: Wird zum Schutz vor der Ausbreitung genug getan?

Etwas mehr Befragte (77%) als vor drei Wochen finden, dass bei uns in Deutschland zum Schutz vor der Ausbreitung des Coronavirus genug getan wird (Februar: 80%; März-I: 69%), nur eine Minderheit von 21% empfindet die Schutzmaßnahmen als nicht ausreichend (Februar: 14%; März-I: 26%).

Corona-Krise: Maßnahmen der Bundesregierung zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen

Die umfangreichen Maßnahmen, die die Bundesregierung beschlossen hat, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise zu bekämpfen, sieht eine Mehrheit von 74% als gerade richtig an. 18% sind der Meinung, dass die Maßnahmen wie z.B. Verbesserungen beim Kurzarbeitergeld, Kredite sowie finanzielle Hilfen für Unternehmen und Betriebe zu wenig sind, lediglich 2% finden, die Bundesregierung habe zu viele Unterstützungsmaßnahmen beschlossen (weiß nicht: 6%). Unterschiedlich große Mehrheiten bei allen Parteianhängergruppen sagen, das Maßnahmenpaket sei so gerade richtig.

Corona-Krise: Beurteilung der angeordneten Maßnahmen insgesamt

Auch die ganzen Maßnahmen, die der Staat wegen der Corona-Krise angeordnet hat und die das tägliche Leben stark einschränken, werden von einer Mehrheit von 75% als gerade richtig empfunden. 20% finden, die Maßnahmen müssten härter ausfallen und lediglich 4% halten sie für übertrieben (weiß nicht: 1%). Die Parteianhängergruppen sind sich hier ebenfalls tendenziell einig.

Corona-Krise: Beurteilung der Ausgangsbeschränkungen

Speziell die seit Anfang der Woche bundesweit geltenden Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen, wonach in der Öffentlichkeit nur noch Treffen von zwei Personen erlaubt sind, finden die allermeisten Befragten (95%) angemessen, lediglich 5% teilen diese Meinung nicht. Diese Maßnahme wird von allen Altersgruppen in etwa gleich bewertet.

Corona-Krise: Verhalten sich die Menschen vernünftig?

76% der Befragten sind der Ansicht, dass sich die Menschen in Deutschland in der Corona-Krise alles in allem vernünftig verhalten, 22% empfinden das Verhalten als eher unvernünftig (weiß nicht: 2%). Je jünger die Befragten sind, desto öfter meinen sie, die Menschen würden sich eher nicht richtig verhalten (unter 30-Jährige: 41%).

Corona-Epidemie: Erwartung, wie lange die schlimmste Phase dauern wird

Eher unterschiedlich sind die Erwartungen der Befragten, was die Dauer der Corona-Epidemie anbelangt: Die meisten (62%) glauben, dass es einige Monate dauern wird, bis in Deutschland die schlimmste Phase der Epidemie überwunden sein wird, 20% rechnen mit einigen Wochen und 15% gehen davon aus, dass dies ein Jahr oder länger dauern wird (weiß nicht: 3%). Mehrheiten in allen Altersgruppen rechnen in einigen Monaten mit der Überwindung der Corona-Epidemie bei uns.

Corona-Krise: Macht die Bundesregierung ihre Sache gut?

Die große Mehrheit von 89% der Befragten findet, dass die Bundesregierung ihre Sache in der Corona-Krise eher gut macht, nur 8% beurteilen das Krisenmanagement der Großen Koalition als eher schlecht (weiß nicht: 3%). Alle Parteianhängergruppen sind sich hier tendenziell einig; etwas verhaltener äußern sich diesbezüglich lediglich die AfD-Anhänger, aber auch in ihren Reihen sagt eine Mehrheit von 70%, die Regierung würde die Corona-Krise eher gut managen.

Zuständigkeit in schweren Krisen: Bund oder Länder?

Knapp drei Viertel (73%) der Befragten sind darüber hinaus der Meinung, dass bei solch schweren Krisen wie jetzt der Corona-Krise hauptsächlich der Bund zuständig sein sollte, 23% finden es dagegen besser, wenn die Kompetenz bei den einzelnen Bundesländern liegt, 4% machen dazu keine Angabe. In allen Parteianhängergruppen sprechen sich jeweils Mehrheiten von 71% bis 80% für eine Zuständigkeit des Bundesebene aus.