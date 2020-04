Corona-Maßnahmen finden weiterhin Zustimmung

Etwa die Hälfte der Befragten macht sich sorgen um die Gesundheit wegen des Coronavirus. Über 80 Prozent sind dafür zufrieden mit den eingeführten Schutzmaßnahmen. Die schrittweise Öffnung von Schulen als ein Bereich, indem Beschränkungen zurückgenommen wurden, befürworten über 50 Prozent.

Gefährdung der eigenen Gesundheit durch das Virus?

Wenn es um die eigene Gesundheit geht, machen sich knapp die Hälfte der Deutschen (47%; (Mrz-II: 52%; Apr-I: 45%) Sorgen, 52% tun dies nicht (Mrz-II: 46%; Apr-I: 54%), 1% macht dazu keine Angabe (Mrz-II: 2%; Apr-I: 1%).

Wird zum Schutz vor der Ausbreitung des Virus genug getan?

Einig sind sich die Befragten, wenn es darum geht, ob bei uns in Deutschland zum Schutz vor der Ausbreitung des Virus genug getan wird. 81% sind mit den Schutzmaßnahmen zufrieden (Mrz-II: 77%; Apr-I: 80%), 17% sind der Meinung, es wird nicht genug getan, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern (Mrz-II: 21%; Apr-I: 17%), 2% sagen „weiß nicht“ (Mrz-II: 2%; Apr-I: 3%).

Beurteilung der Ausgangsbeschränkungen

Nach wie vor gelten in Deutschland Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen, die in der Öffentlichkeit nur noch Treffen von maximal zwei Personen erlauben. Eine breite Mehrheit unterstützt diese Maßnahme, mit leicht rückläufiger Tendenz: Aktuell halten 87% die Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen für angemessen (Mrz-II: 95%; Apr-I: 90%), 13% (Mrz-II: 5%; Apr-I: 10%) tun dies nicht.

Beurteilung der ersten Lockerungen

In dieser Woche traten die ersten Lockerungen bei den Corona-Maßnahmen in Kraft, alles in allem findet die Mehrheit der Befragten (55%) diese richtig, einem Drittel (30%) gehen die Lockerungen zu weit und 13% nicht weit genug (weiß nicht: 2%).

Öffnung von Schulen

Die schrittweise Öffnung von Schulen als ein Bereich, indem Beschränkungen zurückgenommen wurden, befürworten 53%. Ein Drittel (32%) ist der Ansicht, die Schulen hätten auch weiterhin komplett geschlossen bleiben sollen und 12% sind der Meinung, die Schulen sollten schneller für mehr Schüler wieder geöffnet werden; auch bei Befragten mit Kindern unter 18 Jahren sprechen sich nur 16% für eine schnellere Öffnung aus, insgesamt 3% machen hier keine Angabe.

Öffnung von Läden und Geschäften

Auch bei Läden und Geschäften gab es in dieser Woche Lockerungen, Geschäfte dürfen auf einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern ihre Waren wieder anbieten. Diese Aufhebung der Beschränkungen für den Einzelhandel finden 46% richtig, nach Meinung von gut einem Drittel der Deutschen (34%) hätten auch größere Läden und Geschäfte öffnen sollen, 17% dagegen sagen, auch kleinere Geschäfte des Einzelhandels hätten weiterhin geschlossen bleiben sollen (weiß nicht 3%).

Beurteilung der Einschränkungen bei Gottesdienstbesuchen, in der Gastronomie und bei Großveranstaltungen

Der Besuch von Gottesdiensten bleibt nach wie vor verboten, dies befürworten 60%, 33% finden es nicht richtig, dass Kirchen, Moscheen und Synagogen auch weiterhin für Gottesdienste geschlossen bleiben und 7% geben dazu keine dezidierte Meinung ab. Zwei Drittel der Katholiken, unabhängig davon wie häufig sie in die Kirche gehen, tragen diese Einschränkungen mit. Bei Protestanten herrscht keine Einigkeit: 54% derjenigen, die häufig oder ab und zu den Gottesdienst besuchen, kritisieren, dass der Besuch weiterhin verboten bleibt. Bei Protestanten mit geringer oder keiner Kirchgangshäufigkeit wird das Verbot von 63% unterstützt.

Die Räumlichkeiten von Restaurants, Bars und Cafés bleiben weiterhin für den Publikumsverkehr geschlossen, dies befürwortet ebenfalls eine Mehrheit der Deutschen (68%), 29% aller Befragten sehen das kritisch. Mehrheiten in den Anhängergruppen von CDU/CSU (75%), SPD (67%), AfD (55%), Linke (54%) und Grünen (72%) sind für dieses Verbot. Bei den FDP-Anhängern finden es 50% richtig, dass die Gastronomie weiterhin geschlossen bleibt, 47% finden das nicht richtig.

Deutlich breiter ist die Mehrheit für die Entscheidung, Großveranstaltungen bis Ende August zu verbieten: 94% und Mehrheiten in allen Parteianhängergruppen finden das richtig, 6% nicht richtig.

Bundesweit einheitliche Maßnahmen in der Corona-Krise?

Der Föderalismus in Deutschland lässt es zu, dass z.B. beim Tragen von Masken, den Schulöffnungen oder der Öffnung im Einzelhandel die Bundesländer und Kommunen zusätzlich eigene Regelungen treffen, dies finden 39% gut. Die Mehrheit von 60% übt daran Kritik und spricht sich für bundesweit einheitliche Regelungen aus (weiß nicht: 1%).