Corona-Maßnahmen: Mehrheit befürwortet erstmals härtere Schritte

Beurteilung von Spitzenpolitikern in Deutschland

Bei der Bewertung der zehn nach Meinung der Deutschen wichtigsten Politiker und Politikerinnen gibt es zum Jahresausklang eher wenig Bewegung: Besonders gut – und weitaus besser als noch im Dezember letzten Jahres – werden die Kanzlerin, der Vizekanzler, der Gesundheitsminister und der bayerische Ministerpräsident bewertet. Robert Habeck hält trotz aktueller Verluste sein positives Vor-Krisen-Niveau und die zu den Top 10 gerechneten Aspiranten für den CDU-Parteivorsitz, Armin Laschet und Friedrich Merz, bleiben schwach. Die Positionen und Bewertungen im Detail: Platz eins für Angela Merkel mit einer hervorragenden Bewertung von durchschnittlich 2,6 auf der +5/-5-Skala (sehr hohes bis sehr niedriges Ansehen), Platz zwei für Jens Spahn (1,7) und Platz drei für Olaf Scholz (1,6). Auf den Rängen vier bis sechs folgen Markus Söder (1,6), Heiko Maas (1,4) und Peter Altmaier (1,2). Platz sieben für Robert Habeck (1,1), entgegen dem eher stabilen Gesamttrend jetzt mit etwas größeren Verlusten. Das Schlussdrittel bilden Armin Laschet (0,5), der erneut etwas sichtbarerer verliert, Horst Seehofer (0,5) sowie Friedrich Merz (0,0) mit einem weiterhin schwachen Imagewert.

Probleme in Deutschland

Das seit März die Agenda beherrschende Thema Corona erreicht in seiner Relevanz ein neues Rekordniveau: Bei der vorgabenfreien Frage nach den beiden wichtigsten Problemen entfallen mit jetzt 84% so viele Nennungen wie noch nie auf den Bereich Coronavirus bzw. auf die diversen Konsequenzen der Pandemie. Entsprechend dieser Omnipräsenz weniger sichtbar werden andere wichtige Themenbereiche: Genannt werden neben Corona die Bereiche Klimawandel/Umwelt (14%), Wirtschaftslage (8%), Ausländer/Asyl/Integration/Flüchtlinge (8%), Soziales Gefälle/Gerechtigkeit/Arm-Reich (7%), Politik(er)verdruss (5%), Rechte/AfD (4%), Bildung/Schule (4%), Gesundheitswesen (4%) sowie gesellschaftlicher Zusammenhalt/Spaltung (4%).

Coronavirus: Gesundheitsgefährdung

Parallel zu hohen Infektionszahlen und der hohen Bedeutung des Themas erreichen die gesundheitlichen Sorgen vor dem Coronavirus ein neues Rekordhoch: 59% der erwachsenen Deutschen – und damit 15 Prozentpunkte mehr als im bisherigen Mittel seit Februar dieses Jahres – sehen für sich persönlich eine gesundheitliche Gefahr durch das Coronavirus, 39% haben diesbezüglich keine Bedenken.

Corona-Maßnahmen: Status-Bewertung

Bei der Bewertung der aktuellen Corona-Maßnahmen gibt es eine bemerkenswerte Verschiebung: Nachdem bisher das Gros der Deutschen immer mit dem Ausmaß der jeweils aktuellen Maßnahmen einverstanden war, fordert jetzt erstmals eine Mehrheit von 49% (Nov-II: 31%) härtere Schritte. Noch 35% (Nov-II: 50%) der Befragten bezeichnen das derzeitige Maßnahmen-Paket als gerade richtig. Nur 13% (Nov-II: 17%) halten die aktuellen Maßnahmen für übertrieben, darunter 56% der AfD-Anhänger.

Corona-Maßnahmen: Verlängerung, Weihnachten und Silvester

Für eine grundsätzliche Verlängerung von Corona-Maßnahmen gibt es viel Zustimmung, wogegen Lockerungen zu Weihnachten ambivalent diskutiert und Lockerungen zu Silvester eindeutig abgelehnt werden. So finden es 82% der Deutschen richtig, dass – mit Ausnahme von Lockerungen an Weihnachten – die jetzt geltenden Corona-Maßnahmen bis zum 10. Januar verlängert werden sollen, 17% finden das nicht richtig. Lockerungen bei Kontaktbeschränkungen für private Treffen im Familien- und Bekanntenkreis an Weihnachten finden nach 58% vor zwei Wochen jetzt noch 48% der Befragten richtig, 50% (Nov-II: 39%) finden das nicht richtig. Nur 19% würden solche Lockerungen an Silvester begrüßen, 79% sehen das kritisch.

Corona-Maßnahmen: Ausgangssperren und harter Lockdown

Viel Akzeptanz gibt es für nächtliche Ausgangssperren in Städten und Landkreisen mit besonders hohen Infektionszahlen: 74% der Befragten finden diese Maßnahme richtig, 23% finden das nicht richtig.

Wenn die Infektionszahlen in den nächsten Wochen nicht deutlich sinken, fänden 73% der Deutschen einen harten Lockdown angebracht, bei dem neben den aktuellen Maßnahmen zusätzlich auch Schulen, Kitas und Geschäfte mit Ausnahme von Lebensmittelgeschäften geschlossen werden. Fast ohne Ost-West-Unterschiede sind 24% aller Befragten auch vor dem Szenario weiterhin hoher Infektionszahlen gegen einen harten Lockdown, darunter wie bei den Themen Maßnahmen-Verlängerung, temporäre Lockerungen oder Ausgangssperren weit überdurchschnittlich viele AfD-Anhänger. (S. 28)

Corona-Krise: Finanzhilfen der Bundesregierung

Um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise zu bekämpfen, hat die Bundesregierung umfangreiche Maßnahmen wie z.B. Verbesserungen beim Kurzarbeitergeld, Kredite sowie finanzielle Hilfen für Unternehmen und Betriebe beschlossen. Nach Ansicht von 60% der Befragten kann sich Deutschland solche Hilfen auch in den nächsten Monaten leisten, 34% glauben das hingegen nicht, darunter 30% der CDU/CSU-, 36% der SPD-, 71% der AfD-, 44% der FDP-, 25% der Linken- und 17% der Grünen-Anhänger.

Wirtschaftliche Lage

Im Dezember präsentiert sich die Wirtschaftslage nach Einschätzung der Deutschen durchwachsen und eine Mehrheit befürchtet in nächster Zeit einen ökonomischen Abwärtstrend. Doch während Bestandsaufnahme und Konjunkturprognose damit sichtbar bis deutlich schlechter ausfallen als noch vor einem Jahr, herrscht im Privatbereich die gewohnte Konstanz: Ihre persönliche Wirtschaftslage beschreiben die meisten Deutschen ähnlich positiv wie Ende 2019.

Nach 49% im Dezember 2019 konstatieren jetzt 39% (Okt-I: 32%; Nov-I: 38%) eine gute allgemeine Wirtschaftslage in Deutschland, 44% (Okt-I: 55%; Nov-I: 47%) sagen an dieser Stelle „teils-teils“ und für 16% (Okt-I: 12%; Nov-I: 14%) stellt sich die Situation gesamtwirtschaftlich schlecht dar. (S. 19)

Bei der Einschätzung zur wirtschaftlichen Entwicklung prognostizieren nach 44% vor einem Jahr jetzt 55% (Okt-I: 49%; Nov-I: 52%) einen Abwärtstrend, 11% (Okt-I: 17%; Nov-I: 15%) erwarten demnächst eine positive Entwicklung und 33% (Okt-I: 31%; Nov-I: 31%) sehen „keine große Veränderung“. (S. 20)

Nachdem im letzten Dezember 68% der erwachsenen Deutschen von einer im Privatbereich finanziell guten Situation gesprochen haben, sind dies jetzt fast unverändert 70% (Okt-I: 66%; Nov-I: 69%). 23% der Befragten antworten hier mit „teils-teils“ (Okt-I: 29%; Nov-I: 25%) und 7% befinden sich nach eigenen Angaben in einer schlechten finanziellen Situation (Okt-I: 5%; Nov-I: 6%).

EU-Mitgliedschaft und der Euro

Die EU-Mitgliedschaft Deutschlands bewerten die Bundesbürgerinnen und Bundesbürger weiter klar positiv: Konträr zur pragmatisch-reservierten Sichtweise in früheren Jahrzehnten hat die EU-Mitgliedschaft für die deutsche Bevölkerung nach Ansicht für zurzeit 46% der Deutschen „eher Vorteile“ – das sind fast 20 Prozentpunkte mehr als im Langfristmittel seit 1992. Für 38% hat die EU-Mitgliedschaft „Vor- und Nachteile“ und für nur 12% „eher Nachteile“.

Eine hohe Akzeptanz erfährt weiterhin der Euro: 70% der Befragten finden es gut, dass wir den Euro als Währung haben, 27% finden das nicht gut.

EU: Rechtsstaatlichkeit und Finanzmittel

Dass die EU solchen Mitgliedsländern finanzielle Mittel kürzen will, die sich nicht an Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit halten wie z.B. die Unabhängigkeit der Justiz oder die Pressefreiheit, finden 87% der Deutschen richtig und 10% nicht richtig.

Im EU-Haushaltsstreit beharren Ungarn und Polen auf einer Trennung der Themen Finanzen und Rechtsstaatlichkeit und blockieren deshalb den EU-Haushalt. Doch selbst wenn ein großer Teil der EU-Mittel im nächsten Jahr deshalb nicht fließen könnte, sind beim Thema Rechtsstaatlichkeit nur 8% der Befragten für Zugeständnisse der EU gegenüber Ungarn und Polen. Für 86% der Deutschen, darunter Mehrheiten in allen politischen Lagern, soll die Staatengemeinschaft bei diesem Thema auf jeden Fall hart bleiben. (S. 33)

Nach dem Brexit: Wirtschaftsbeziehungen

Nach dem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union drohen die Verhandlungen über die zukünftigen wirtschaftlichen Beziehungen zur EU zu scheitern. Im Falle einer Nicht-Einigung prognostizieren 71% Großbritannien, aber nur 24% der EU einen wirtschaftlich starken oder sehr starken Schaden. Nur 21% erwarten dann für Großbritannien weniger starke bzw. gar keine negativen ökonomischen Konsequenzen, wogegen die EU bei diesem Szenario nach Ansicht von 71% wirtschaftlich nur weniger stark oder gar nicht betroffen sein wird.

Rückblick und Ausblick zum Jahreswechsel

Der persönliche Jahresrückblick bleibt unterm Strich zwar positiv, doch für 2020 ziehen die Deutschen die – relativ betrachtet – pessimistischste Bilanz seit der Wiedervereinigung: Für 52% (2019: 75%) war 2020 ein eher gutes und für 45% (2019: 22%) ein eher schlechtes Jahr. Kommend von diesem vergleichsweise niedrigen Ausgangsniveau sind mit 39% (2019: 30%) etwas mehr Befragte als im Dezember für das kommende Jahr optimistisch, eine Mehrheit von 54% (2019: 63%) erwartet für das kommende Jahr keine großen Veränderungen und 6% (2019: 6%) meinen, dass 2021 für sie persönlich schlechter wird als das Jahr 2020.