Corona prägt Entscheidung

Wiesbaden.An dem alles beherrschenden Thema 2020 kommt auch die Jury der Gesellschaft für deutsche Sprache nicht vorbei: Sie hat „Corona-Pandemie“ zum „Wort des Jahres“ gekürt. Auf dem zweiten Platz landete „Lockdown“, auf dem dritten „Verschwörungserzählung“, wie die GfdS am Montag in Wiesbaden bekannt gab. Bei der Aktion werden seit 1977 regelmäßig Wörter und Wendungen ausgewählt, die das politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben eines Jahres sprachlich in besonderer Weise bestimmt haben.

„Wie Superspreader so gibt es eben auch Superthemen“, sagte der GfdS-Vorsitzende Peter Schlobinski mit Bezug auf sogenannte „Superspreader-Events“, bei denen ein Mensch viele andere mit dem Virus ansteckt. Der Begriff Corona breite sich auch im Wortschatz entsprechend aus, erklärte er. Die Pandemie habe für eine Vielfalt neuer Wortbildungen gesorgt. Dazu zählten etwa neu zusammengesetzte Wörter wie Corona-Demo, Coronazahlen oder coronabedingt. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 01.12.2020