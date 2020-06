Corona-Warn-App: So soll sie Infektionen nachverfolgen

Mannheim.Nach wochenlangen politischen Diskussionen und technischer Tüftelei ist in der Nacht von Montag auf Dienstag die Corona-Warn-App gestartet. Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Was ist die Corona-App und wer hat sie entwickelt?

Die Corona-Warn-App ist ein freiwilliges Angebot der Bundesregierung, das helfen soll, Kontakte von Personen mit positivem Sars-CoV-2-Befund aufzudecken. Als Tracing-App registriert sie Kontakte von App-Nutzern. Sie ist nicht zu verwechseln mit einer Tracking-App, die Bewegungen aufzeichnet. Die App wurde vom Robert Koch-Institut herausgebracht und von der Telekom und der SAP technisch umgesetzt.

Wie funktioniert die Corona-Warn-App?

Handys mit installierter App senden Bluetooth-Signale an ihre Umgebung aus. Sie tauschen darüber pseudonymisierte, sich ständig verändernde Zufallcodes miteinander aus, die lokal auf dem Gerät gespeichert werden. Meldet ein Nutzer eine Infektion in der App, gibt er seine Zufallscodes zum Abgleich frei. Andere Geräte können dann in ihren Protokollen überprüfen, ob eine Begegnung mit der Person stattfand. Falls die Prüfung positiv ist, zeigt die App eine Warnung an.

Wie werden Falschmeldungen vermieden?

Die Meldung einer Infektion geschieht auf freiwilliger Basis. Für sie bedarf es jedoch eines von einem Testlabor generierten QR-Codes oder einer Authentifizierungs-TAN.

Was passiert, wenn die App mir einen Risiko-Kontakt meldet?

Die App fordert den Nutzer in diesem Fall auf, Kontakte zu meiden und mit einem Arzt oder dem Gesundheitsamt in Verbindung zu treten. Ob der Nutzer der Weisung folgt, kann durch die App nicht eingesehen werden.

Ich habe kein Smartphone. Kann ich die App nutzen?

Die App ist ohne Smartphone nicht nutzbar. Telekomchef Höttges versprach besondere Betreuung und bedienungsfreundliche Handys in Telekom-Shops für Neueinsteiger. Auch bei der Installation der App seien Mitarbeiter vor Ort behilflich.

Muss ich die App ständig geöffnet haben?

Die App läuft im Hintergrund. Sie läuft also weiter, wenn sie geschlossen wird. Der Akkuverbrauch dürfte durch die genutzte „Bluetooth Low Energy“-Technik geringfügig sein, wie auch ein Test in der Redaktion zeigte. Telekom-Chef Höttges teilte mit, die Mobilfunkanbieter würden ihren Kunden das benötigte Datenvolumen nicht anrechnen. Auch andere Bluetooth-Anwendungen können parallel zur App störungsfrei laufen.

Wird jede Begegnung mit anderen App-Nutzern aufgezeichnet?

Die App registriert nach Auskunft des Präsidenten des Robert Koch-Instituts Lothar Wieler nur Kontakte, die länger als 15 Minuten andauern und innerhalb einer örtlichen Distanz von rund drei Metern stattfinden. Ein Algorithmus berechnet bei einem Kontakt mit einem Infizierten, ob ein riskanter Schwellenwert überschritten wurde.

Wie steht es um den Schutz meiner persönlichen Daten?

Die Bundesregierung hat sich im Gegensatz zu Ländern wie Frankreich für eine dezentrale Datenspeicherung entschieden. Die Daten bleiben auf den Geräten der Nutzer. Zentral abgelegt wird eine Liste mit den anonymisierten Kontakt-Daten von infizierten Nutzern, auf die die App regelmäßig zugreift, um risikobehaftete Kontakte aufzudecken. Die Kontakt-IDs werden ständig geändert. Das soll verhindern, dass Bewegungsprofile abgeleitet werden können. Der Quellcode der App, also ihre Bauanleitung, ist öffentlich einsehbar.

Welche Vorteile hat die App gegenüber analoger Rückverfolgung von Kontakten?

Die App ersetzt nicht die Meldewege nach dem Infektionsschutzgesetz – zumal nicht einsehbar ist, wer über die App gewarnt wurde. Verglichen mit der analogen Kontaktverfolgung erhofft man sich aber einen zeitlichen Vorsprung von bis zu vier Tagen. Darüber hinaus könnten mehr Kontakte erreicht werden, etwa mit Unbekannten im öffentlichen Nahverkehr.

Welche Schwächen hat die Anwendung?

Nutzer könnten sich mit ihr in falscher Sicherheit wiegen. Die App kann keine sichere Aussage treffen, ob eine Infektion vorliegt oder nicht. Sie ist als Ergänzung zu den bisherigen Sicherheitsvorkehrungen wie Abstandhalten und Mund-Nasen-Schutz konzipiert, nicht als Ersatz. Zudem werden relevante Faktoren nicht erfasst, etwa ob die Begegnung im Freien oder im geschlossenen Raum stattfand.

