Corona-Weihnacht zwingt Kirchen zur Kreativität

Berlin.Normalerweise sind die Kirchen an Heiligabend überfüllt. Die Leute drängen sich in den Gängen, viele singen aus Leibeskräften Weihnachtslieder mit. All das ist im Corona-Jahr unmöglich. Gleichzeitig wissen die Kirchen, dass sie gerade in Krisenzeiten gefragt sind. Sie müssen also kreativ werden.

In den meisten Kirchen dürfte es an Heiligabend deutlich mehr Gottesdienste geben als sonst, sie werden aber kürzer ausfallen. Der Besuch wird häufig über ein Online-Ticketsystem geregelt. Zwischendurch muss desinfiziert und gelüftet werden. Daneben werden vielerorts Gottesdienste unter freiem Himmel abgehalten, in einigen Städten wie in Bielefeld sogar in Fußballstadien.

Von Hütte zu Hütte

Der evangelische Präses Manfred Rekowski will an Heiligabend einen Gottesdienst auf einem Wuppertaler Friedhof zelebrieren. Der katholische Pastoralverbund Balve-Hönnetal im Sauerland bereitet auf dem Kirchplatz einen Stationen-Gottesdienst vor: An der einen wird gesungen, an der nächsten etwas vorgelesen. Eine Gemeinde im Münsterland wiederum veranstaltet „Hirtengänge“ zu Bauernhöfen.

Die evangelische Gemeinde St. Markus in Hamburg plant ein Krippenspiel quer durch den Stadtteil Hoheluft: Auf zehn Balkonen stehen Konfirmanden, die dem Publikum auf dem Bürgersteig kurze Teile des Krippenspiels präsentieren. In der Hamburger Gemeinde Meiendorf-Oldenfelde will sich Pastor Ulf Werner im Talar auf sein Lastenfahrrad schwingen und mit der Aktion „Klingel Bells“ Weihnachten zu den Menschen bringen.

Auch in Hessen werden fleißig Ideen gesammelt: Dazu gehören wandernde Krippen, die auf Traktor-Anhängern herumgefahren werden. Oder Weihnachtskonzerte im Innenhof von Pflegeheimen.

Ein Jahr aussetzen

Die Anbindung an die Heimatgemeinde oder die nächstgelegene Kirche dürfte in diesem Jahr weniger selbstverständlich sein als sonst. Vermutlich würden sich diesmal viele Menschen das für sie Passende heraussuchen, sagt Religionssoziologin Anna Neumaier vom Zentrum für angewandte Pastoralforschung der Ruhr-Universität Bochum. „Will ich lieber in die Halle? Will ich lieber Open Air? Oder will ich lieber zu Hause bleiben und mir einen Gottesdienst im Internet anschauen?“

Die Frage ist, wie sich all die Menschen verhalten werden, die nur an Weihnachten in die Kirche gehen. Wenn sie sich entscheiden sollten, dieses Jahr auszusetzen, könnte das auf ihre endgültige Abnabelung hinauslaufen. „Vielleicht schalten sie dann dieses Jahr einfach den ,Kleinen Lord’ im Fernsehen an und denken sich: ,Ach, das ist auch ganz nett’“, sagt Neumaier. „Wenn Familien dann erstmal ein neues Ritual entwickeln, ist die alte Tradition in Gefahr.“ dpa

