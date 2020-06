Corona zwingt Groko zusammen

Berlin.Es hatte fast schon was von Koalitionsverhandlungen dieser Tage im Kanzleramt. Mit dem Unterschied, dass hier jetzt Partner um Konzepte für die Zukunft ringen mussten, die sich auch wegen des genau definierten Ablaufdatums ihrer Regierung keine gemeinsame Zukunft mehr vorstellen wollen. In getrennten und dann wieder in großen Runden verhandelten die Spitzen von CDU, CSU und SPD am Dienstag und Mittwoch über ein historisches Konjunkturpaket in der Corona-Krise und erzielten einen Durchbruch. Es war kompliziert, und es ging um viel Geld. Mal lief es zäh, dann schienen sich Knoten zu lösen, später hakte es anderswo. Wie bei Koalitionsverhandlungen eben – nur, dass die Verhandler im Hinterkopf längst für die Zeit nach der großen Koalition planen.

Denn schon lange scheint klar, dass das schwarz-rote Bündnis um Kanzlerin Angela Merkel (CDU) nach der Bundestagswahl im Herbst 2021 enden soll. Dass jetzt trotzdem wie bei Koalitionsverhandlungen um jeden Satz gerungen wurde, zeigt, wie wichtig allen Partnern dieses Paket ist. Was hier gut ein halbes Jahr vor Beginn des schwierigen Wahlkampfs im Kanzleramt entsteht, soll helfen, Deutschland mit einem blauen Auge aus der Pandemie zu führen. Zugleich aber geht es für CDU, CSU und SPD um die Startposition für den Wahlkampf.

Lässt sich eine tiefe Rezession noch verhindern, die der Bundesrepublik droht – mit wohl fatalen Folgen für den Arbeitsmarkt? Schnellt die Arbeitslosenzahl weiter in die Höhe, könnte dies auch den Rechtspopulisten von der AfD kurz vor der Wahl in die Hände spielen, fürchten viele in den Regierungsparteien. Und dann sind da auch noch die Grünen, die Union wie SPD gleichermaßen fürchten, und weshalb in der Krise auch der Klima- und Umweltschutz nicht zu sehr vernachlässigt werden sollte.

Nur eine Momentaufnahme

Noch profitiert vor allem die Union mit Umfragewerten von lange ungekannten Werten knapp unter 40 Prozent vom Krisenmanagement der Regierung – und wohl auch von der ruhigen und krisenerprobten Art Merkels. Doch man weiß: Das ist nur eine Momentaufnahme. Hohe Arbeitslosigkeit oder eine zweite Corona-Welle könnten im Wahljahr alle Hoffnungen auf die fünfte Regierungsperiode in Folge zunichtemachen. Die Ära Merkel wird dann auf jeden Fall zu Ende sein.

Für zwei der Spitzenakteure geht es um besonders viel: Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) und CSU-Chef Markus Söder. Auch in der Union vermuten viele, Bayerns Ministerpräsident könnte es sich angesichts anhaltend hoher persönlicher Zustimmungswerte womöglich doch noch einmal überlegen, 2021 Unions-Kanzlerkandidat werden zu wollen. Selbst in der CDU sehen ihn einige schon vor den möglichen Favoriten, NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz. In jedem Fall muss Söder als Corona-Krisenmanager liefern, will er sein Umfragehoch in Bayern festigen. Seit der Pandemie kann die CSU wieder von einer absoluten Mehrheit träumen. Gewählt wird aber erst 2023.

Für Finanzminister Scholz könnten die Verhandlungen über das Konjunkturpaket eine Art Meisterstück für seine eigenen Ambitionen auf die Kanzlerkandidatur sein. Dass der bundesweit beliebteste SPD-Politiker dazu bereit wäre, bezweifelt niemand – doch Scholz wird seine Kandidatur von der eigenen Partei nicht auf dem Silbertablett serviert bekommen. Für die Parteichefs Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans wäre es wohl die größte Niederlage, den Vizekanzler aufstellen zu müssen – war ihre Kandidatur für den Parteivorsitz 2019 doch vor allem eine gegen Scholz.

Scholz positioniert sich

Der Vizekanzler musste sich also positionieren. In diese Richtung interpretierte die Union auch so manchen Vorschlag des Ministers im Koalitionsausschuss: Er habe den Parteichefs ebenso wie Fraktionschef Rolf Mützenich Kanzlerfähigkeit und den Kampf für vermeintlich linke Themen demonstrieren wollen.

Vorsichtig war die Union in den Verhandlungen auch, weil manche befürchteten, die SPD wollten vor allem für gute Stimmung in ihrer Wählerschaft sorgen. Jedem war klar: Greift das Konjunkturpaket nicht und zieht das Coronavirus das Land in eine schwere Rezession, werden die Bürger allen drei Partnern in der Regierung die Quittung geben. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 04.06.2020