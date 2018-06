Countdown für Merkel und GroKo: Seehofer entscheidet Sonntag

Anzeige

Berlin (dpa) - Die Entscheidung über die Zukunft der schwarz-roten Koalition wird aller Voraussicht nach an diesem Sonntag fallen. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) kündigte an, er werde am Sonntag über mögliche Zurückweisungen von Asylbewerbern an der deutschen Grenze entscheiden.

Seehofer sagte zwar, er wolle zunächst in aller Ruhe über die Ergebnisse des EU-Gipfels reden, bei dem sich Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Donnerstag und Freitag um eine europäische Lösung bemühen will. Der CSU-Chef betonte aber: «Wir wollen schon am Sonntag Klarheit.» Ein Alleingang des Ministers könnte den Bruch des Unions-Bündnisses und damit ein Ende der Koalition bedeuten.

Seehofer will anordnen, dass Asylbewerber, die bereits in einem anderen EU-Land registriert wurden, künftig an der Grenze abgewiesen werden. Merkel ist dagegen, so etwas ohne Abstimmung mit den EU-Partnern zu tun, und will bei dem Gipfel in Brüssel eine europäische Lösung mit bilateralen Rücknahme-Vereinbarungen erreichen.

Die CSU hat erklärt, sie würde auf die Zurückweisungen an der Grenze verzichten, falls Merkel auf EU-Ebene Vereinbarungen erzielen sollte, die den gleichen Effekt hätten wie die Pläne von Seehofer. Der mahnte: «Wir wollen keinen Asyltourismus in Europa.»

Die Spitzen von CDU, CSU und SPD hatten sich angesichts der Verwerfungen in der Asylfrage am Dienstagabend zu einem Koalitionsausschuss getroffen. Das Treffen brachte jedoch keine Annäherung. Unions-Fraktionschef Volker Kauder (CDU) sagte am Mittwoch in der ARD, es bestehe zwar weiter Hoffnung, dass man eine Lösung finde. Er räumte aber ein, die Lage sei «sehr ernst - das hat man gestern auch in den Gesprächen gemerkt».