CSU bewirbt sich als Europafreund

München/Berlin.Die CSU zieht mit einem klaren Bekenntnis zu Europa sowie einer Kampfansage an Extremisten und Populisten in die Europawahl 2019 – und mit Parteivize Manfred Weber an der Spitze. Auf einer Delegiertenversammlung in München wurde Weber, der bereits die europäischen Konservativen als Spitzenkandidat in die Wahl am 26. Mai führt, auch auf Platz eins der CSU-Europaliste gewählt. Der Niederbayer erhielt 271 von 274 gültigen Stimmen, also 98,9 Prozent.

Der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer legte in seiner Rede ein klares Bekenntnis zu Europa und zur EU ab. „Die CSU war und ist eine Europa-Partei“, sagte Seehofer. Daran könne kein Zweifel bestehen. Vor fünf Jahren hatte die CSU unter Seehofers Führung allerdings noch einen mindestens in Teilen EU-kritischen Europawahlkampf geführt.

Weber warb in einem leidenschaftlichen Appell für ein starkes, einiges und stabiles Europa und sagte nationalen Egoismen und Extremisten aller Art den Kampf an. Es gehe bei der Europawahl um die Grundsatzfrage, ob man auf dem europäischen Kontinent den Weg der Partnerschaft und des Miteinanders weitergehe – oder ob Europa auseinandergetrieben werde. Unter großem Applaus rief er: „Wir lassen uns Europa von keinem Populisten und Extremisten kaputtmachen.“

Weber griff insbesondere die AfD scharf an. „Der Nationalismus und Egoismus ist zurück auf diesem Kontinent. In Deutschland hat er einen Namen: Es ist die Alternative für Deutschland“, sagte er und warnte mit Blick auf die Verwerfungen in Großbritannien durch den Brexit vor einer Anti-Europa-Politik der AfD. „Die AfD ist die deutsche Brexit-Partei“, sagte Weber. Wer die AfD wähle, der wolle politische und wirtschaftliche Instabilität also auch in der Bundesrepublik.

Weber, der EVP-Fraktionschef im Europaparlament ist, war am 8. November zum Spitzenkandidaten der europäischen Konservativen gekürt worden. Sollte die EVP wieder stärkste Fraktion werden, hat Weber sehr gute Chancen auf das Amt des EU-Kommissionspräsidenten, da der Luxemburger Jean-Claude Juncker aus Altersgründen ausscheidet.

Aufruf zu mehr Demokratie

Bei den Europäischen Grünen steht unterdessen fest, dass sie mit der Deutschen Ska Keller und dem Niederländer Bas Eickhout an der Spitze in den Europa-Wahlkampf ziehen. Ein halbes Jahr vor der Neuwahl des EU-Parlaments im Mai 2019 wählte ein Parteitag in Berlin die beiden Europaabgeordneten als Spitzenduo. Die 37 Jahre alte Keller war zwei Wochen zuvor bereits auf Platz eins der Europaliste der deutschen Grünen gewählt worden. Gemeinsam mit dem EU-Abgeordneten Sven Giegold bildet sie das deutsche Spitzenduo für die Europawahl. „Jetzt ist es Zeit, nach draußen zu gehen“, sagte Keller. Rechte Parteien griffen die Ideale an, für die die Grünen ständen. Es gelte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu verteidigen. Eickhout sagte, es gehe „eine grüne Bewegung, eine grüne Welle“ durch Europa. dpa

