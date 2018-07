CSU-Chef freut sich über Abschiebeflug

Anzeige

Innenminister Horst Seehofer hat sich zufrieden über den jüngsten Abschiebeflug mit ungewöhnlich vielen Menschen nach Afghanistan an seinem Geburtstag gezeigt. „Ausgerechnet an meinem 69. Geburtstag sind 69 – das war von mir nicht so bestellt – Personen nach Afghanistan zurückgeführt worden. Das liegt weit über dem, was bisher üblich war“, bemerkte der CSU-Chef gestern bei der Vorstellung seines Masterplans Migration in Berlin. Seehofer will Abschiebungen forcieren und den Ländern dabei auch die Hilfe des Bundes anbieten.

Bund und Länder hatten in der vergangenen Woche ungewöhnlich viele Menschen auf einmal mit einem Sammelflug nach Afghanistan abgeschoben und damit die Behörden in Kabul verärgert. Vertreter des Flüchtlingsministeriums erklärten empört, es gebe eine mit Deutschland vereinbarte Obergrenze von 50 Passagieren. dpa