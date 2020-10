CSU-Chef hegt Zweifel

Markus Söder (CSU) rät der CDU von einem Präsenz-Parteitag ab. © dpa

Berlin/Nürnberg.Die Zweifel in der Union nehmen zu, dass der im Dezember in Stuttgart geplante CDU-Parteitag mit 1001 Delegierten angesichts der hohen Corona-Infektionszahlen tatsächlich als Präsenzformat abgehalten werden kann. CSU-Chef Markus Söder erhöhte am Montag den Druck auf die Schwesterpartei CDU, diesen Wahlparteitag zu verschieben oder zumindest anders zu organisieren.

Zwar betonte der bayerische Ministerpräsident in Nürnberg: „Das entscheidet die CDU allein selbst, ob sie einen Parteitag macht oder nicht.“ Mit Blick auf die CSU fügte er aber hinzu: „Wir haben für uns entschieden, ganz eindeutig, dass wir eine Zusammenkunft von 1000 Leuten im Moment nicht für vertretbar halten.“

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak wies Söders Kritik an der Parteitagsplanung der CDU zurück. „Es ist bekannt, dass die Planungen für den Parteitag dem Gesundheitsschutz höchste Priorität einräumen.“ Das „Handelsblatt“ zitierte indessen ein Mitglied des Parteipräsidiums mit den Worten: „Es ist politisch nicht zu vermitteln, dass wir uns zu einem Parteitag treffen, während der Rest des Landes zu Hause bleiben muss.“ Derzeit gelte es als realistische Variante, den Parteitag digital abzuhalten und den neuen Parteivorsitzenden samt Vorstand per Briefwahl zu bestimmen.

Am kommenden Montag (26. Oktober) wird das Präsidium der CDU über den geplanten Bundesparteitag in Stuttgart entscheiden. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 20.10.2020