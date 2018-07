CSU-Führung geht liberale «Union der Mitte» scharf an

Anzeige

Nach Informationen des Magazins will CDU-Generalsekretärin

Annegret Kramp-Karrenbauer das Thema der Fragmentierung der Union in einer Sitzung des Bundesvorstands am 20. August

ansprechen. Die CDU solle die rivalisierenden Fraktionen nicht

bremsen, aber sie für überflüssig erklären. Dem Vernehmen nach

wünscht sich die CDU-Generalsekretärin auch einen Appell der Parteiführung an die Basisbewegungen, ihren Umgangston zu mäßigen.

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) sagte dem «Spiegel»: «Unsere Kunst war es immer, mehrere Richtungen zusammenzuhalten. Das ist uns im Streit entglitten in den letzten Wochen. Wir haben in der Union alle verstanden, dass der Bogen überspannt war.»

Auch der Thüringer CDU-Vorsitzende Mike Mohring hat seine Partei vor der Zersplitterung gewarnt. «Wir sind an einer Schwelle, an der die Gefahr besteht, dass wir den Status einer Volkspartei verlieren», sagte Mohring der «Rheinischen Post» (Samstag). «Die Zerfaserung durch die beiden Plattformen "Werte-Union" und "Union der Mitte" nützt der CDU nichts und bringt sie nicht voran. Dort mauern sich gerade engagierte Mitglieder in eigenen Resonanzräumen ein, anstatt sich für die Breite der Volkspartei stark zu machen.»