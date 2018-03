CSU hält sich bedeckt

Anzeige

Berlin/München.Merkels Personaltableau steht. Was macht die Schwesterpartei CSU? Ihre drei Ministerien sind bekannt. Nur fehlen die Namen, und das soll auch bis zum 5. März so bleiben. Die Geheimnistuerei hat einen Grund: Die Entscheidung wird Enttäuschte zurücklassen. Und da will Parteichef Horst Seehofer lieber abwarten, ob es überhaupt zu einer Groko kommt.

Möglichst eine Frau

Klar ist immerhin, dass Seehofer selbst neuer Minister für „Inneres, Bauen und Heimat“ werden will. Das hat er bereits in den Koalitionsverhandlungen verkündet. Für die anderen zwei auf die Christsozialen entfallenden Ministerien – Verkehr und Digitales auf der einen, Entwicklungshilfe auf der anderen Seite – gibt es drei Bewerber. Mindestens. Weil sowohl CDU als auch wahrscheinlich die SPD einen Großteil ihrer Regierungsposten mit Frauen besetzen, gibt es zudem noch ein weiteres „Problem“: Unter den Ministern aus Bayern sollte tunlichst ebenfalls eine Frau sein.

Damit hat Dorothee Bär beste Chancen, Ministerin für Verkehr und Digitales zu werden. Die 39-jährige Fränkin ist schon Parlamentarische Staatssekretärin im Verkehrsministerium und internetaffin. Das Amt würde ihr also liegen. Allerdings würde sie dann die Ambitionen von Andreas Scheuer stören, seines Zeichens CSU-Generalsekretär, eng mit Seehofer verbandelt und, weil auch noch niederbayerischer Bezirksvorsitzender, innerparteilich ziemlich mächtig. Ein dritter Bewerber könnte beim Thema Verkehr sogar der bisherige Agrarminister Christian Schmidt sein, der sein Haus an die CDU verloren hat und gerne weiter Minister bliebe. Er führt das Verkehrsministerium seit Monaten schon geschäftsführend mit. Bär könnte theoretisch auch auf die Entwicklungshilfe ausweichen, freilich ohne jegliche Vorkenntnisse. Außerdem würde sie dort den bisherigen Minister Gerd Müller verdrängen.