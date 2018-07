CSU-Politik treibt Massen auf die Straße

Anzeige

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Landesverkehrsministerin Ilse Aigner (beide CSU) beschworen beim Bezirksparteitag der oberbayerischen CSU in Irschenberg die Geschlossenheit der Partei. CSU-Bezirkschefin Aigner mahnte: „Wir müssen auch Schluss machen mit Schuldzuweisungen. Wir müssen Schluss machen mit Streitereien.“ Söder und Aigner grenzten sich klar von der AfD ab. „Wir sind die Mitte“, betonte Söder und reagierte damit indirekt auch auf die von dem CSU-Politiker Stephan Bloch gegründete Initiative „Union der Mitte“, die den liberalen Kurs von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) stützt.

In München demonstrierten gestern Zehntausende gegen einen Rechtsruck in der Gesellschaft und in der Politik. Unter dem Motto „#ausgehetzt – Gemeinsam gegen die Politik der Angst!“ wandten sie sich insbesondere gegen die Flüchtlingspolitik der CSU. In ihrem Demonstrationsaufruf warfen die Veranstalter namentlich CSU-Chef Horst Seehofer, Söder und Dobrindt eine „verantwortungslose Politik der Spaltung“ vor. Die Polizei sprach von mehr als 25 000 Teilnehmern, die Organisatoren von 50 000.

Nach dem Asylstreit in Berlin war die CSU im „Bayerntrend“ des Bayerischen Fernsehens auf 38 Prozent abgestürzt, ein historischer Tiefstand. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 23.07.2018