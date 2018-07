CSU-Politiker auf Distanz zu Seehofer

Anzeige

Berliner-Kreis-Mitglied Philipp Lengsfeld (CDU) sagte der Deutschen Presse-Agentur, die «Union der Mitte» sei aus seiner Sicht ein «links-liberaler» Zusammenschluss. «Ich sehe das als innerparteilichen Wettbewerb», fügte der ehemalige Bundestagsabgeordnete hinzu.

Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, warf der CSU eine einseitige Haltung in der Flüchtlingspolitik vor. «In den letzten Monaten hat man aus der CSU im Hinblick auf die Flüchtlingspolitik immer nur davon gehört, wie man Flüchtlinge von uns fernhalten kann», sagte Bedford-Strohm, der auch bayerischer Landesbischof ist, der Tageszeitung «Die Welt». «Davon, dass wir auch eine humanitäre Verpflichtung zur Aufnahme haben, war wenig die Rede.»

Auch innerhalb der CSU, so Bedford-Strohm, sei «insbesondere aus kirchlich engagierten Kreisen zu Recht beklagt worden, dass in den vergangenen Monaten der Grundton in der öffentlichen Debatte verändert wurde, um Wähler der AfD zurückzugewinnen». Dies aber habe sich für die CSU nicht nur als erfolglos erwiesen, «sondern war auch inhaltlich unangemessen». Denn «die christlichen Grundorientierungen, die bei der CSU im Parteinamen stehen, beinhalten die Selbstverpflichtung, sich einer angemessenen Sprache zu bedienen».

Der EKD-Ratsvorsitzende versicherte, auch er sehe «die Notwendigkeit zur Steuerung der Migration». Aber diese entbinde «nicht von der Verantwortung für die Menschen, die sich in Not befinden».

Der CSU-Politiker Bloch vertrat die Ansicht, der von Seehofer vorgelegte «Masterplan Migration» komme zu spät. «Ein Masterplan für die Flüchtlingspolitik wäre 2015 nötig gewesen. Nun werden die Probleme langsam kleiner», sagte er der «Rheinischen Post». Doch Seehofer und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt setzten Ideologie an die Stelle von Inhalten.

Der CSU-Politiker Göppel, ebenfalls Mitglied der Initiative «Union der Mitte», sagte dem Rundfunksender Bayern 2, nach 48 Jahren in der CSU sei sein Vertrauen in die Parteispitze im Streit über die Asylpolitik erstmals erschüttert worden. «Ich sehe darin eine Abkehr von der Gründungsidee der Union, dass sich christlich orientierte Menschen zusammenschließen.» Ihm gehe es nicht nur um den Stil, sondern auch um Inhalte, betonte der ehemalige CSU-Bundestagsabgeordnete. «Uns unterscheidet von der AfD nicht die Erkenntnis, dass nicht alle nach Deutschland kommen können, die hierher wollen, sondern die Behandlung dieser Menschen.»