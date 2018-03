CSU stärkt Essener Tafel den Rücken

Anzeige

Berlin.CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt neigt mitunter zum verbalen Schnellschuss. Doch diesmal griff der Bayer erst zum Hörer, um dann zu bewerten. Dobrindt rief den Vereinsvorsitzenden der Essener Tafel, Jörg Sartor, an. Er und sein Verein hatten bundesweit für Aufsehen gesorgt, nachdem sie bei der Lebensmittelausgabe einen Aufnahmestopp für Ausländer beschlossen hatten. Nach dem Telefonat erklärte Dobrindt gestern: „Herr Sartor hat meine Unterstützung für seine Handlung.“ Es habe eine „Situation des Unwohlseins“ gegeben, ergänzte der CSU-Politiker. Teilweise sei respektlos mit Frauen und Senioren umgegangen worden. „Die ganze Diskussion zeigt, dass die Integrationsfähigkeit schlichtweg eine Grenze hat.“

Beim Treffen der CSU-Landesgruppe am Montagabend hätten einige Abgeordnete zudem berichtet, dass es in ihren Regionen ähnliche Probleme bei den Tafeln gebe. Inzwischen haben die Vorgänge in Essen also vollends die Bundespolitik erreicht. Allerdings ist Dobrindt vermutlich der einzige Berliner Politiker, der das direkte Gespräch mit den Ehrenamtlichen gesucht hat. Von Angela Merkel ist dieses Bemühen nicht überliefert. Anders als Dobrindt hatte sich die Kanzlerin kritisch zu der Entscheidung geäußert. „Da sollte man nicht solche Kategorisierungen vornehmen. Das ist nicht gut“, so die CDU-Chefin in einem Interview. „Aber es zeigt auch den Druck, den es gibt“, hatte sie noch hinzugefügt.

Runder Tisch ins Leben gerufen

Besonders scharf angegangen worden waren die Tafelbetreiber von Sozialministerin Katarina Barley (SPD). Eine Gruppe von Menschen pauschal auszuschließen, fördere Vorurteile und Ausgrenzung, so Barley. Sartor hatte daraufhin beklagt: „Jetzt haut ein Haufen Politiker auf uns ein, ohne sich zu informieren.“ Der Essener Verein beschloss gestern erst einmal, an seinem Aufnahmestopp für Ausländer festzuhalten. Es werde innerhalb der nächsten zwei Wochen ein Runder Tisch gegründet, um über die künftige Lebensmittel-Verteilung nachzudenken, so der Vorstand.