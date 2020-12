Cyberpiraten gelingt Zugriff auf hochsensible Bereiche

Washington.Ein massiver Hackerangriff könnte die nationale Sicherheit der USA massiv gefährdet haben. Auch Computernetzwerke Tausender Unternehmen in mindestens neun Ländern könnten betroffen sein. Politiker in Washington vergleichen den Angriff bereits mit einer „Kriegshandlung“. Die US-Regierung vermutet, dass sich hinter der Cyberattacke Hacker verbergen, die der russischen Regierung nahestehen. Der Kreml wies jede Verantwortung postwendend zurück.

Was ist geschehen? Offenbar sind die Cyberpiraten unter anderem in interne Netzwerke des Pentagons, des Heimatschutzministeriums, der Finanz- und Handelsministerien sowie des Energieressorts und des Nationalen Gesundheitsinstituts (NIH) eingedrungen. Der Forschungsarbeit des NIH kommt unter anderem im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie zentrale Bedeutung zu.

Angriff begann schon im März

Bereits Mitte der Woche kursierten erste Berichte, wonach Hacker die Systeme mehrerer Regierungsbehörden infiltriert hatten. Deutlich später wurde aber erst klar, welche Dimensionen die Angriffe mit dem Namen „Sunburst“, die offenbar schon im März begonnen hatten, angenommen haben. Eines der Opfer war die dem Energieministerium angegliederte Behörde NNSA, die für die Verwaltung der Atomwaffenarsenale und deren Sicherheit zuständig ist. Zugang zu Daten oder Informationen über die nuklearen Waffenbestände der USA konnten sich die Hacker aber nicht verschaffen, bestätigte das Ministerium.

Leidtragende könnten auch multinationale Konzerne rund um den Globus sein. Brad Smith, Präsident des Software-Herstellers Microsoft, sagte, „etwa 40 unserer Großkunden“ seien dem Angriff zum Opfer gefallen, „80 Prozent von ihnen in den USA“. Zielscheibe der Angriffe waren nach Angaben des Konzernlenkers auch die Systeme von Firmen in Kanada, Großbritannien, Spanien, Belgien, Mexiko, Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Experten der für die Cybersicherheit zuständigen US-Behörde Cisa beschrieben die Attacken als außerordentlich komplex: Sie könnten „eine gravierende Gefahr für die nationale Sicherheit darstellen“ – und zwar bis auf die Ebene einzelner Staaten und Gemeinden. Cisa bescheinigte den Hackern „Raffinesse sowie operative Sicherheit und komplexe Handwerkskunst“. Verwendet hatten diese offenbar eine schadhafte Version einer Netzwerkmanagement-Software, die vom US-Hersteller Solarwinds angeboten wird. Diese hatte man als Einfallstor verwendet, um Nutzerdaten zu umgehen und in die Networks einzudringen. Dass die Hacker ihre Angriffe über acht Monate fortsetzen konnten, begründete ein Geheimdienstmitarbeiter, der nicht namentlich genannt werden will, mit der Geduld und Präzision der Akteure. „Es war eben kein Überraschungsangriff wie Pearl Harbor, der alle prompt in Aufruhr versetzt“, sagte er.

Trump schweigt

Weder sei es durch Cyberattacken gegen Versorgungsnetze zu massiven Stromausfällen gekommen, noch seien Finanzmärkte durcheinandergewirbelt oder Geld gestohlen worden. Ziehe man eine Parallele zum Kalten Krieg, dann wäre der Vorgang etwa so, „als würden Spione, getarnt als US-Regierungsmitarbeiter, in Ministerien ein- und ausgehen und unauffällig Dokumente in den Aktenkoffer stecken.“

Politiker in Washington zögerten nicht, die Hackerangriffe aufs Schärfste zu verurteilen. Der demokratische Senator Chris Coons, der im Justizausschuss unter anderem für Terrorismusbekämpfung zuständig ist, sprach von „einem Ausmaß an Aggression, die eigentlich nur mit einem Kriegsakt zu vergleichen ist“. Er habe während seines „gesamten Lebens keinen Angriff erlebt, der so zerstörerisches Potenzial für unsere militärischen und unsere Geheimdienstsysteme hat“.

US-Präsident Donald Trump hüllte sich zumindest bis Freitagabend zu dem Skandal in Schweigen und erntete deswegen selbst von republikanischen Parteifreunden Kritik. „Unfassbar. Das ist ungefähr so, als würde ein russischer Bomber über die USA fliegen, einschließlich der Hauptstadt Washington“, staunte Senator Mitt Romney. „Und was macht der Präsident? Gar nichts.“

Anders Trumps Nachfolger Joe Biden: Er bestätigte den „massiven Verstoß gegen unsere Cybersicherheit mit potenziell Tausenden von Opfern“ – und blies zum Angriff. Als Präsident werde er auf keinen Fall tatenlos zusehen, wie die USA Opfer von gefährlichen Hackerangriffen werden. Gleich nach seinem Amtsantritt werde daher der Umgang mit Operation „Sunburst“ für die Regierung „auf allen Ebenen eine Top-Priorität“.

