Dänemark baut Wildschwein-Zaun

Dänemark will an der Grenze zu Deutschland einen Zaun gegen Wildschweine bauen. Das Parlament gab gestern grünes Licht für den Antrag der liberal-konservativen Regierung. Der Grenzzaun soll verhindern, dass sich die Afrikanische Schweinepest (ASP) in Dänemark ausbreitet. Die für den Menschen harmlose Krankheit kursiert derzeit in Osteuropa, Deutschland blieb bislang verschont. Die Dänen fürchten bei einer Übertragung des Erregers auf dänische Schweinebestände große wirtschaftliche Folgen für das Land – denn der Export von Schweinen ist wichtig für die dänische Wirtschaft. Der 70 Kilometer lange und 1,5 Meter hohe Grenzzaun soll verhindern, dass deutsche Wildschweine nach Dänemark übersiedeln. dpa