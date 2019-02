Dank Reformkraft vom Euro profitiert

20 Jahre Euro – wenige Gewinner, viele Verlierer. © dpa

Berlin.Durch den Euro sind wirtschaftlich nur Deutschland und die Niederlande gewachsen. Alle anderen Länder haben teils massive Verluste erlitten, seit die Gemeinschaftswährung vor 20 Jahren als Buchgeld eingeführt wurde. Denn sie konnten ihre Schwächen nicht länger dadurch übertünchen, indem sie ihre Währungen abwerteten. Das ist das Ergebnis einer Studie des Freiburger Centrums für Europäische Politik. Die Forscher haben errechnet, dass die deutsche Wirtschaft von 1999 bis 2017 insgesamt 1,9 Billionen Euro mehr erwirtschaftet hat, als sie ohne Euro erreicht hätte. Das sind 23 116 Euro pro Einwohner in diesem Zeitraum.

Vor allem der Export profitierte von der Euro-Einführung: Niedrige Löhne, hohe Qualität und die Tatsache, dass der Euro gegenüber dem Dollar und Yen um rund 20 Prozent abwertete, machten „Made in Germany“ weltweit erschwinglich und begehrt. Mit 21 003 Euro Wohlstandsgewinnen pro Einwohner liegen die Niederlande laut Studie knapp hinter Deutschland.

Unterschiedliche Fitnessgrade

Der Euro wirkte wie ein großer Gleichmacher für ein Rennen, in das die Staaten 1999 mit einem sehr unterschiedlichen Fitnessgrad gingen. Und den einige seither auch nicht verbesserten. So musste Italien (fiktive) Verluste von 4,3 Billionen Euro oder 73 605 Euro je Bewohner für den gleichen Zeitraum registrieren. Das Land konnte durch die Aufgabe der alten Währung Lira seine Schwäche nicht mehr durch Abwertungen ausgleichen, was es vor der Euro-Einführung regelmäßig getan hatte. Der andere Weg wären Wirtschafts- und Arbeitsmarktreformen gewesen, die jedoch ausgeblieben.

Frankreich hat durch den Euro ebenfalls hohe Wohlstandsverluste erlitten. 3,6 Billionen Euro errechnet die Studie, das macht 55 996 Euro weniger je Bürger im Untersuchungszeitraum. Die Experten raten: .„Um vom Euro zu profitierten, muss Frankreich den von Präsident Emmanuel Macron eingeschlagenen Reformweg konsequent weitergehen.“ Genau darum tobt aktuell Macrons Streit mit den „Gelbwesten“.

Dass ein Reformkurs erfolgreich sein kann, zeigt laut Studie Spanien: Dort schließt sich die Schere wieder; das Land ist, wenn es so weitermacht, mit dem Euro bald wieder genauso erfolgreich, wie es mit einer abgewerteten Währung ohne Euro wäre. Im Moment gibt es noch ein geringes Minus für den Zeitraum seit 1999. Ähnlich in Belgien.

Die Studie versucht, die Frage zu beantworten, wie eine Entwicklung verlaufen wäre, wenn das Land den Euro nicht eingeführt hätte. Dazu wurde die reale Entwicklung des betreffenden Staates mit dem Bruttoinlandsprodukt vergleichbarer Länder ohne Euro wie Japan oder Australien abgeglichen. Griechenland hat als einziges Land neben Deutschland und den Niederlanden ebenfalls ein Plus, das jedoch mit 190 Euro pro Einwohner für den Gesamtzeitraum gering ausfällt. Bis zur Krise 2010 profitierte der Ägäis-Staat stark von der Gemeinschaftswährung, seitdem nicht mehr.

