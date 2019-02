Darf Kanzlerin im Wahlkampf helfen?

Berlin.Vor den Landtagswahlen in Ostdeutschland und der Europawahl ist in der CDU eine Diskussion über Wahlkampfeinsätze von Kanzlerin Angela Merkel ausgebrochen. Thüringens CDU-Partei- und Fraktionschef Mike Mohring sprach sich trotz der Migrationsdebatte um Merkel klar für deren Einbindung in den Landtagswahlkampf aus. Doch in Thüringen wie in Sachsen und Brandenburg, wo ebenfalls neue Landtage gewählt werden, gibt es auch skeptische Stimmen in der CDU zu einem Wahlkampfeinsatz der Kanzlerin. Mohring sagte: „Es wäre aus meiner Sicht töricht, wenn wir eine CDU-Bundeskanzlerin verstecken würden. Dafür gäbe es auch keinen überzeugenden Grund.“ Für konkrete Termine in der heißen Wahlkampfphase im Spätherbst sei es aber noch zu früh.

Mohrings Fraktionsvize Michael Heym wird im „Spiegel“ mit den Worten zitiert: „Über die Frage, ob sie im Wahlkampf bei uns auftreten soll, wird es sicher noch Diskussionen in der Thüringer CDU geben.“ Heym ergänzte: „Einen Mehrwert für uns hätte es wahrscheinlich nicht.“ Sachsens Landtagspräsident Matthias Rößler (CDU) sagte dem Magazin: „Ein Wahlkampfauftritt der Bundeskanzlerin wird uns in Sachsen nicht helfen.“

In der CDU beschäftigt man sich derzeit mit der Organisation des Europawahlkampfs, bei dem Merkel eine nicht unerhebliche Rolle spielen dürfte. Der Startschuss in die heiße Phase für die Europawahl am 26. Mai soll Ende April gegeben werden.

Die Wahlkampfplanung für Wahlen im Osten dürfte erst anschließend beginnen. Welche Bundesprominenz eingeladen wird, entscheiden die Landesverbände selbst. In den Ost-Ländern ist zu erwarten, dass Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer eine größere Rolle als Merkel übernehmen wird. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 18.02.2019