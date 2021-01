Darf Mami noch ihr Kind mitnehmen?

Berlin.Nur sechs Seiten umfassen die neuen Corona-Regeln, auf die sich Bund und Länder am Dienstag geeinigt haben. Was die Vorgaben in der Praxis heißen, ist im Detail oft unklar. Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Zählen Kinder jetzt wieder bei den Kontaktbeschränkungen?

Bislang galten bei den Kontaktbeschränkungen Ausnahmen für Kinder unter 14 Jahren – die stehen in den neuen Beschlüssen nicht mehr drin. Konkret bedeutet das, dass sich etwa eine Mutter und ihr Kind auf dem Spielplatz mit dem Freund des Sohnes treffen dürfen, aber ohne die Mutter des Freundes. Auch Treffen von mehreren Kindern dürfen nicht stattfinden. Ausgenommen sind Zusammenkünfte in der Notbetreuung von Kita und Schule.

Kann ich Oma und Opa noch zusammen besuchen?

Dass eine Familie mit Kindern geschlossen zu Oma und Opa fährt, ist wohl nicht möglich: Erlaubt sind Treffen eines Haushalts „und mit maximal einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person“. Denkbar ist, dass Oma oder Opa einzeln zu Besuch kommen. Umgekehrt könnte ein Enkelkind die Großeltern treffen.

Was genau bedeutet die 15-Kilometer-Regel?

In Kreisen, in denen sich binnen sieben Tagen mehr als 200 Menschen pro 100 000 Einwohner neu infiziert haben, soll der Bewegungsradius künftig auf 15 Kilometer um den Wohnort herum begrenzt werden – es sei denn, es gibt einen „triftigen Grund“. Was das ist, ist nicht klar definiert. Nur dass „tagestouristische Ausflüge“ keiner sind. Die Umsetzung ist Sache der Länder.

Wer kontrolliert, wie weit ich mich von meiner Stadt weg bewege?

Dazu steht nichts in den Beschlüssen. Ein Polizeigewerkschafter winkt schon ab: „Die Polizei kann nur schwerpunktmäßig kontrollieren, nicht flächendeckend“, sagt Rainer Wendt, Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft. Auch der Deutsche Städte- und Gemeindebund zweifelt an der Umsetzbarkeit.

Was passiert, wenn ich erwischt werde?

Die Ausgestaltung der Regel liegt bei den Ländern. Möglich sind, wie bei Verstößen gegen die bisher geltenden Regeln, Bußgelder.

Dürfen mehrere Handwerker in meine Wohnung?

Bei Reparaturen reicht es oft nicht aus, wenn nur ein Handwerker kommt. Aber geht das jetzt noch? Der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) weist auf Anfrage darauf hin, dass es dazu noch keine Rechtskonkretisierung gibt. Aber: Die Kontaktbeschränkungen beziehen sich laut Beschlussfassung von Bund und Ländern auf den privaten Bereich. Deshalb geht der Verband davon aus, dass Handwerker von der Regel ausgenommen sind.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 07.01.2021