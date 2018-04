Das ändert sich für Hausbesitzer

Blick in den Saal des Bundesverfassungsgerichts: In Karlsruhe erklärten die Richter, dass die Grundsteuer nicht dem Grundgesetz entspricht. © dpa

Berlin/Karlsruhe.Das lange erwartete Urteil kam gestern kurz nach 14 Uhr: So wie die Grundsteuer berechnet wird, ist sie verfassungswidrig. Bis spätestens Ende 2019 muss sie grundsätzlich renoviert werden, entschied das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Das betrifft die Kosten von Millionen Eigentums- und Mietwohnungen. In vielen Fällen werden diese steigen, wenn auch meist nicht dramatisch. Ein Überblick

...

Sie sehen 10% der insgesamt 4325 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.04.2018