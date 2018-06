Das bedeutet der Durchbruch von Brüssel

Anzeige

Brüssel/Berlin.Gegen fünf Uhr am Freitagmorgen war die Einigung da: Die 28 Staats- und Regierungschefs der EU hatten sich im Asylstreit auf eine Lösung geeinigt. Bundeskanzlerin Angela Merkel sprach von ,,einer guten Botschaft". Aus diesem Papier könnte etwas werden. Fast zehn Stunden haben die Staats- und Regierungschefs in der Nacht zum Freitag miteinander gerungen. Am Ende gab es einen Kompromiss, der das zuvor kaum noch Denkbare sicherstellte: Alle 28 Staats- und Regierungschefs billigten ihn.

Der Schwerpunkt liegt auf dem Schutz der Außengrenzen. Dort soll möglichst rasch, spätestens aber bis 2020, die neue europäische Grenzschutzpolizei mit 10.000 Beamten tätig werden. ,,Wir wollen das Geschäftsmodell der Menschenhändler zerschlagen", gab sich Österreichs Kanzler Sebastian Kurz entschlossen. Was nun kommt, sieht so aus: Die EU nimmt Verhandlungen mit Partnerstaaten in Nordafrika auf, um sogenannte Anlandezentren zu schaffen. Dorthin sollen Schutzsuchende, die auf dem Mittelmeer gerettet werden, gebracht werden. Unter dem Schutz der Vereinten Nationen und der Internationalen Organisation für Migration werden sie dort versorgt, betreut und registriert.

Schutzbedürftige, die nach den europäischen Regeln Anspruch auf Asyl haben, können direkt nach Europa gebracht werden, alle anderen werden in ihre Heimatstaaten zurückgeschickt. Nach dem Vorbild der Zusammenarbeit mit der Türkei will die Union diese Zentren nicht nur finanzieren und betreiben, die ,,willigen" Regierungen dürfen auch auf zusätzliche Mittel zur Entwicklung hoffen. Ähnliche geschlossene Camps können auch entlang der europäischen Küsten zum Beispiel in Italien und Griechenland entstehen.