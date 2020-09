Das böse Gift der Verschwörer

Washington.Marjorie Taylor Greene weiß, dass US-Präsident Donald Trump sie wirklich für „einen künftigen republikanischen Star“ hält. Andernfalls hätte die republikanische Kongress-Kandidatin aus Georgia kaum einen der heiß begehrten Plätze für das Parteitagsfinale der Republikaner auf dem Südrasen vor dem Weißen Haus erhalten. Zu ihrem Erdrutsch-Sieg im tief republikanischen 14. Wahlbezirk von Georgia hatte ihr offenes Werben für die sogenannte QAnon-Bewegung beigetragen. Eine Gruppe, die die Bundespolizei FBI als gewaltbereiten Kult einstuft.

QAnon oder kurz „Q“ ist das Pseudonym einer Person oder Personengruppe, die krude Verschwörungsmythen verbreitet. Im Kern wird behauptet, ein satanischer Kult aus Kinderschändern und Kannibalen, der von Hillary Clinton, Joe Biden und anderen Demokraten angeführt werde, strebe nach der Weltherrschaft. Die Kabale werde durch die Agenten des „deep state“ (Staat im Staate) gedeckt. Trump arbeite hinter den Kulissen an der Rettung der Welt und bekämpfe die Widersacher der alten Eliten im Staatsapparat, wo es nur geht.

Tag des Erwachens

Als sich die Corona-Pandemie im März dieses Jahres ungehemmt in den USA ausgebreitet hatte, machte „Q“ eine Dreifach-Prophezeiung. „Nichts kann stoppen, was bevorsteht.“ Es werde weltweit einen Tag des „großen Erwachens“ geben. Und: „Gott gewinnt.“

Während so manche Analysten den Verdacht hegen, dass es sich bei „Q“ um jemanden aus dem Umfeld Trumps, vielleicht sogar diesen selbst handelt, hält der Präsident seine Beziehungen zu QAnon bewusst vage. Er wisse nicht viel über die Bewegung, behauptete er vor dem Parteitag. „Aber ich verstehe, das sind Leute, die unser Land lieben.“

Von einem Reporter auf die QAnon-Behauptung angesprochen, dass er insgeheim daran arbeite, die Welt vor einem „satanischen Kult aus Pädophilen und Kannibalen“ zu retten, sagte Trump, er könne daran aber nichts Verwerfliches erkennen. „Wenn ich helfen kann, die Welt von Problemen zu befreien, bin ich dazu bereit.“

Tatsächlich ist es in der Trump-Partei längst schon kein Ausschlusskriterium mehr, dem „Q“-Kult anzugehören. Der Minderheitsführer im Repräsentantenhaus Kevin McCarthy sieht jedenfalls keinen Grund, Greene oder einen der anderen insgesamt 53 Kongresskandidaten mit dem Ausschluss aus der Fraktion zu bedrohen, die laut einer Analyse der Organisation „Media Matters“ Sympathie für die QAnon-Bewegung gezeigt haben.

Trumps erster Nationaler Sicherheitsberater Michael Flynn lud am Unabhängigkeitstag (4. Juli) ein Video im Internet hoch, in dem er mit Gleichgesinnten einen Eid auf QAnon ablegte. Für einen, der angeblich nicht so recht weiß, was QAnon ist, veröffentlichte Trump erstaunlich zeitgerecht Beiträge in den sozialen Medien, die Bezug nehmen auf die „Q Drops“ genannten Verlautbarungen des geheimnisvollen Pseudonyms. Die „New York Times“ zählte allein auf Twitter 145 Kurznachrichten.

Facebook sperrt Konten

Unter dem Dach des „Q“ finden Impfgegner, Maskenverweigerer, Leugner des Klimawandels, Rassisten und Antisemiten ein Zuhause. Aus Sorge um das Gewaltpotenzial der „Q“-Anhänger sperrten Facebook und Instagram tausende Konten und Gruppen, die mit QAnon in Verbindung stehen.

