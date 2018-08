Das Ende der Energiewende?

Berlin.Für Grüne, Linke, Umweltorganisationen und die Anti-Atom-Bewegung ist die Sache klar: Die Große Koalition will die Energiewende ausbremsen und sich von ihren früheren ehrgeizigen Zielen beim Klimaschutz verabschieden. Unter dem Motto "Sonne & Wind statt Fracking, Kohle & Atom" demonstrierten am Wochenende 16 000 Menschen in Berlin für die "Rettung der Energiewende" - und kündigten weitere

...