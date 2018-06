„Das Geld wurde gestohlen“

Anzeige

Auch Deutschland betroffen

Nun fordert die Europäische Kommission rund drei Milliarden Euro von den betroffenen Mitgliedstaaten zurück. Denn sie sind für die Verteilung der Gelder und die Überwachung zuständig. Darunter auch 162,3 Millionen Euro von Deutschland. Hier geht es um einen Risikokapitalfonds der Investitions- und Beteiligungsgesellschaft IGB in Sachsen-Anhalt. Mit dem Geld sollte der Mittelstand gefördert werden. Nach den Erkenntnissen von Olaf ist ,,ziemlich klar, dass das Geld in einigen Fällen nicht für kleinere Unternehmen ausgegeben wurde, sondern für größere.“ Und die befanden sich nicht einmal in Sachsen-Anhalt. Die Landesregierung widerspricht jedoch und will gegen die Rückforderung der Gelder klagen.

197 Untersuchungen schlossen die Olaf-Ermittler im Vorjahr ab, nach 1111 Prüfungen leiteten sie allerdings auch 215 neue Untersuchungen ein – darunter seien einige extrem aufwendige Verfahren gewesen. Der größte Fall spielte in Großbritannien. Importeure chinesischer Kleidung und Schuhe gaben bei der Einfuhr ihrer Produkte deren Wert deutlich niedriger an. So entgingen der Gemeinschaft rund 1,9 Milliarden Euro an Zolleinnahmen. Der Katalog der Vergehen, die die Olaf-Spezialisten ans Tageslicht zerrten, ist lang. Es geht um Korruption, Interessenskonflikte und Manipulation von Ausschreibungsverfahren.

Abhilfe erhofft sich Olaf allerdings von der Europäischen Staatsanwaltschaft. Diese wird in Luxemburg aufgebaut. Über 100 Juristen sollen dann dort Straftaten zulasten der EU ermitteln und zusammen mit den nationalen Strafverfolgungsbehörden vor Gericht bringen. Aber erst Ende 2020 soll das Amt seine Arbeit aufnehmen können.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 07.06.2018