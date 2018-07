„Das gibt es nur in Bayern“

Anzeige

Kirchdorf.Markus Söder weiß, auf welche Bilder es ankommt. Erst recht an diesem Tag, an dem eines seiner Prestigeprojekte im Landtagswahlkampf Realität wird – vielleicht sogar das für ihn wichtigste. Seine bayerische Grenzpolizei darf mit Kontrollen an der bayerisch-österreichischen Grenze beginnen. Und natürlich kommt der Ministerpräsident höchstselbst frühmorgens angefahren, um an dem „besonderen Tag“, wie er sagt, dabei zu sein.

Und da sind sie auch schon, die Bilder, die von den vielen Kameras eingefangen werden: Söder bei dem Beamten, der Fahrzeuge in die Kontrollstelle winkt. Söder in der mobilen Einsatzzentrale, in der die Polizisten Ausweise checken oder Fingerabdrücke nehmen können. Und natürlich greift Söder trotz hellster Morgensonne zu dem Nachtsichtgerät, das aussieht wie ein großes Fernglas, hält es hoch, schaut durch, die Kameras klicken. Einmal probiert er es mit aufgesteckten Schutzkappen, was bei der Benutzung am Tag richtig ist, dann probiert er es aber auch noch ohne – und zuckt kurz zurück. Doch die Bilder sind gestern nur das eine. Das andere ist die Botschaft, mit der Söder den weiten Weg hierher gekommen ist – auch wenn diese nicht neu ist, auch wenn er diese seit Wochen quasi vor sich her trägt. „Damit setzen wir einfach ein großes Signal“, sagt der CSU-Politiker.

Kaum eigene Befugnisse

„Signal“ und „Signalwirkung“ sind überhaupt seine beiden zentralen Wörter: „Wir setzen auch – und das ist das Ziel – ein klares Signal in die internationale Schlepper- und Schleuserszene, dass es sich weniger lohnt, Bundesgrenzen zu übertreten, und dass es sich noch weniger lohnt, das hier in Bayern zu machen“, betont Söder. Und auch wenn Schleuser-Routen nun neu justiert werden sollten: „Für die bayerische Bevölkerung ist das schon ein Signal.“ Söders stolzes Fazit: „Das gibt’s nur in Bayern.“