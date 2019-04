Das Imperium schlägt zurück

Peter Altmaier eröffnete gestern die Baumaschinenmesse in München. © dpa

Berlin.Dass das System Merkel erodiert, spürt in Berlin jeder. Von den Getreuen der Kanzlerin ist außer dem bereits abgewählten Fraktionschef Volker Kauder keiner davon so betroffen wie Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Der Schutz der Chefin ist weg, und nun beschießen die Kritiker den 60-jährigen Saarländer aus allen Rohren. Die Attacken begannen schon im Dezember auf dem Bundesparteitag in Hamburg, unmittelbar nach der Wahl von Annegret Kramp-Karrenbauer zur CDU-Vorsitzenden.

Altmaier hatte sich für seine saarländische Parteifreundin starkgemacht – und gegen ihren Kontrahenten Friedrich Merz. Der war und ist der Liebling des Wirtschaftsflügels und hatte mit Wolfgang Schäuble einen mächtigen Unterstützer. Schon auf dem Parteitag hieß es, Merz müsse nun zur Entschädigung wenigstens Wirtschaftsminister werden. Dass Kramp-Karrenbauer dem nicht nachgab hat Altmaier nicht unbedingt geholfen. Jetzt schlägt das Imperium zurück. Die Speerspitze der Attacken bildet im Moment der Präsident des Verbandes der Familienunternehmer, Reinhold von Eben-Worlée, der in Hamburg dem Vorstand des CDU-Wirtschaftsrates angehört hat. In der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ (FAS) ließ er sich mit dem Satz zitieren: „Altmaier hat das Wirtschaftsministerium beschädigt.“

Klagen über hohe Energiepreise

Der Verband hat den Minister nicht als Redner zu seiner Jahresversammlung Anfang Mai eingeladen, anders als zum Beispiel SPD-Chefin Andrea Nahles. Ein beispielloser Affront, zumal Altmaier der erste von der CDU gestellte Wirtschaftsminister seit über 50 Jahren ist. Sogar als „Totalausfall“ wurde Altmaier in dem FAS-Text bezeichnet – aus anonymer Quelle. Hauptkritikpunkt der Verbände sind die hohen Energiepreise. Altmaier war kurz Umweltminister und steht wohl auch deshalb unter Öko-Verdacht.

Außerdem hat er gerade mit einer Expertenkommission den Kohleausstieg auf den Weg gebracht, der Strom noch teurer machen könnte. Dass das im Koalitionsvertrag steht, ficht die Kritiker nicht an. Der zweite Punkt betrifft Altmaiers im Februar veröffentlichte Industriestrategie. Der Minister will große europäische „Champions“ bilden und verweist gern auf das Beispiel Airbus, das erfolgreich gegen Boeing konkurriert. Auch will er mit staatlicher Hilfe eine große Batteriezellenindustrie aufbauen. Für den Hauptgeschäftsführer des Verbandes der Maschinenbauer, Thilo Brodtmann, trägt das alles „planwirtschaftliche Züge“.

Die Wirtschaftsverbände verlangen im Ministeramt einen Lobbyisten für ihre Interessen. Altmaier aber hat sich immer eher als Mediator verstanden und als Generalist. Zur aktuellen Kritik dürfte auch beitragen, dass mit der Europawahl in Brüssel bald viele Jobs frei werden. Auch einer für Altmaier, vielleicht als EU-Kommissar? Die Merzianer in der CDU wittern ein halbes Jahr nach ihrer Niederlage von Hamburg eine Chance, den Posten im Wirtschaftsministerium elegant frei zu bekommen – für ihr großes Idol.

