Berlin.SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach warnt davor, wie in Thüringen geplant die Corona-Beschränkungen zu beenden. Der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) relativiere damit die Krankheit, kritisiert Lauterbach.

Herr Lauterbach, Thüringen will die Corona-Regeln kippen. Ist das ein Fehler?

Karl Lauterbach: Das ist ganz klar ein Fehler. Denn wir haben keine Neuigkeiten in Bezug auf die Gefährlichkeit des Virus. Die Sterblichkeit ist hoch, gerade bei älteren Menschen, und es bleiben oft Spätschäden zurück. Wir haben lediglich ein bis zwei Prozent Immunität in der Bevölkerung, und es fehlen ein wirksames Medikament sowie eine Impfung. Von daher gibt es überhaupt keinen Grund, das aufzuheben, was wir mühsam gelernt haben – etwa Abstand zu halten und eine Maske zu tragen.

Ministerpräsident Bodo Ramelow argumentiert mit den Erfolgen, die man erzielt hat – es gibt kaum noch Infektionen in Thüringen.

Lauterbach: Thüringen stellt genau die Maßnahmen in Frage, denen man den gesamten Erfolg im Moment zu verdanken hat. Ramelow relativiert damit die Krankheit. Genauso gut könnte er argumentieren, die meisten fahren im Ort nur mit 50, deswegen ist es an der Zeit, die Tempobeschränkung aufzuheben. Ich betone immer wieder: Wir gefährden hier andere, besonders die bereits Kranken und Älteren. Und es geht nicht nur darum, Todesopfer zu verhindern. Sondern viele schwer Erkrankte haben oft bleibende Schäden. Das wird zu oft vergessen.

Haben die meisten Menschen die wichtigsten Corona-Regeln nicht inzwischen verinnerlicht?

Lauterbach: Ich sehe das Gegenteil. Aus meiner Sicht wird die Bereitschaft geringer, Abstand zu halten; es gibt immer größere Ansammlungen von Menschen. Das, was andere gefährdet, muss daher verboten bleiben.

Ist das Ihre Strategie im Kampf gegen das Virus?

Lauterbach: Ich bin gegen Verbote, die nicht nötig sind. Abstandsregeln, Kontaktbeschränkungen, verpflichtender Mund-Nase-Schutz im ÖPNV und in Geschäften sind aber zentrale Maßnahmen, die verhältnismäßig sind und andere schützen. Da sind Verbote und Vorschriften vom Gesetzgeber sehr gut begründbar. Ansonsten relativeren wir unsere gesamte Sicht auf die Erkrankung und stellen uns völlig gegen jede wissenschaftliche Empfehlung.

Wie wahrscheinlich ist eine zweite Welle?

Lauterbach: Bei einer Viruserkrankung, bei der es keine Immunität bisher gab, hat es fast immer eine zweite Welle gegeben. Dass Covid-19 eine Ausnahme sein wird, ist sehr unwahrscheinlich. Das wäre eine Rarität. Die Frage ist deshalb vielmehr, wie stark wird die Welle werden und wie reagieren wir darauf. Beides lässt sich jetzt noch nicht abschließend beantworten.

Wann kommt ein Impfstoff?

Lauterbach: Die gute Nachricht ist: Ich gehe fest davon aus, dass wir einen Impfstoff bekommen werden. Das Virus bietet so viele Angriffspunkte und es ist bereits von der Wissenschaft sehr gut verstanden. Ich denke, in anderthalb Jahren können wir eine Impfung flächendeckend anbieten.

Plädieren Sie dann für eine Impfpflicht?

Lauterbach: Ich bin dagegen. Wenn der Impfstoff sehr wirksam ist, brauchen wir keine Pflicht. Und jeder wird den Impfstoff haben wollen. Die Bevölkerung ist da sehr vernünftig. Dann werden wir eher das umgekehrte Problem haben: Gibt es genug davon? Ist der Impfstoff freilich nicht so wirkungsvoll und hat viele Nebenwirkungen, dann sollte man ihn erst recht nicht zur Pflicht machen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 25.05.2020