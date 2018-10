Washington.Während immer neue Details über das Schicksal des saudischen Regime-Kritikers Jamal Khashoggi an die Öffentlichkeit dringen und die „Washington Post“ dessen letzte Kolumne publiziert, stößt das Verhalten des US-Präsidenten Donald Trump und seines Außenministers Mike Pompeo auf massive Kritik. Vor allem die Bilder aus Riad, die zeigen, wie Pompeo und Kronprinz Mohamed bin Salman gut gelaunt miteinander lachen, werden als befremdlich empfunden.

„Das ist geradewegs peinlich“, sagt der Experte für den Mittleren Osten, Shadi Hamid, von der Denkfabrik „Brookings Institution“ in Washington. Das sei schlechte Politik und nicht zu verteidigen. „Pompeo sieht wie ein Schwächling aus.“ So sieht es auch die ehemalige UN-Botschafterin der USA, Samantha Powers. Wie viele andere Kritiker reibt sie sich an der Erklärung Pompeos vor seiner Weiterreise nach Ankara, in der dieser sagte, er sei nicht daran interessiert, das Geschehen in dem saudischen Konsulat von Istanbul am 2. Oktober zu diskutieren. Die Saudis ihrerseits „möchten das auch nicht“.

Selbst republikanische Gefolgsleute Trumps im Kongress, wie Senator Marco Rubio, zeigen sich irritiert über die Leisetreterei in der „Khashoggi-Affäre“. Dies umso mehr angesichts immer neuer Details, die türkische Offizielle durchsickern lassen. Demnach sollen die 15 eingeflogenen Saudis Khashoggi im Büro des saudischen Konsuls verhört, gefoltert und getötet haben. Nach seiner Ermordung sei Khashoggi enthauptet worden.

Selbst Trump geht mittlerweile nicht mehr davon aus, dass der Journalist noch am Leben ist. Auf die Frage eines Reporters, ob er vom Tod Khashoggis ausgehe, sagte Trump gestern auf der Luftwaffenbasis Andrews bei Washington: „Es sieht für mich auf jeden Fall danach aus, es ist sehr traurig.“ Sollte Saudi-Arabien für den Tod des Journalisten verantwortlich sein, müssten daraus „sehr schwerwiegende“ Konsequenzen folgen. Trump betonte aber auch, man müsse das Ergebnis der nach seinen Worten drei laufenden Untersuchungen in dem Fall abwarten. Er rechne bald mit Antworten.

Khashoggis letzte Kolumne für die „Washington Post“, die das Blatt mit einem Leitartikel veröffentlichte, erklärt, warum der Thronfolger ein Interesse daran hatte, seinen Kritiker Khashoggi zum Schweigen zu bringen. Darin beklagte er „die Abwesenheit von Freiheit“, die dazu führe, dass viele Araber „nicht oder falsch informiert sind“. Alte Wege der Intoleranz durch neue Formen der Unterdrückung zu ersetzen, schrieb er an die Adresse der Alleinherrscher, habe nichts mit Reformen zu tun.

Präsident soll Bücher offenlegen

Zu dem Argument von Präsident Trump, er schütze die wirtschaftlichen Interessen der USA, meinte Senator Rubio, es gebe „nicht genug Geld in der Welt, unsere Glaubwürdigkeit beim Thema Menschenrechte zurückzukaufen“. In einem Schreiben an den Präsidenten forderten die Demokraten im Senat Trump auf, seine Geschäftsbeziehungen zu Saudi-Arabien und der königlichen Familie offenzulegen. Seine Äußerungen hätten „Bedenken über finanzielle Konflikte und Interessen genährt“. (mit dpa)

