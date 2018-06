„Das ist Konkursverschleppung“

Anzeige

Warnung vor Konflikt mit Rom

Wie viele Schulden will er denn den Griechen erlassen? „100 Milliarden Euro, also rund ein Drittel der Gesamtschulden, wären angemessen“, fordert Heinemann, der weiß, dass er damit kein positives Echo auslösen wird. Seine Begründung: „Die Laufzeitverlängerung der Kredite bis zum Jahr 2032 und die Zinserleichterungen verschieben den unausweichlichen Schuldenschnitt weit in die Zukunft.“ Die Griechen würden bis dahin keinen Euro tilgen. „Das alles sind Taschenspielertricks. Im Prinzip ist das Konkursverschleppung“, kritisiert er. Dass „Deutschland und andere Eurostaaten an den Griechenland-Krediten Geld verdienen, ist ökonomisch absurd“, sagt der ZEW-Experte. Deutschland hat nach Angaben der Bundesregierung seit 2010 mindestens 2,9 Milliarden Euro an Zinsgewinnen verbucht.

„Aus kaufmännischer Sicht müsste Deutschland heute Abschreibungen auf ausfallgefährdete Griechenland-Kredite in einem mittleren zweistelligen Milliardenbereich vornehmen“, verlangt Heinemann. Im Vergleich dazu fallen nach seiner Ansicht die geringen Zinsgewinne kaum ins Gewicht.

Dass sich der Internationale Währungsfonds (IWF) nicht an den neuen Krediten beteiligt hat, kann Heinemann nachvollziehen. Die IWF-Regeln würden dies bei verschuldeten Ländern ohne einen vorherigen Schuldenschnitt verbieten. Heinemann rechnet mit Blick auf die Zukunft damit, dass die EU bei Ländern, die finanziell in schwere See geraten, großzügiger verfahren würde, wenn der IWF nicht mehr im Spiel sei. Als Beispiel nennt er Italien. Heinemann erwartet einen großen Konflikt, weil Rom die europäischen Defizitgrenzen aufweichen wolle.

Die Eurogruppe hatte bis in die Nacht zum Freitag in Luxemburg verhandelt. Vor allem um die Schuldenerleichterungen war gerungen worden. Zum Abschluss erhält Griechenland 15 Milliarden Euro, die letzte Tranche aus dem seit 2015 laufenden dritten Rettungspaket soll weitgehend in Reserve gehalten werden. Griechenland werde das Hilfsprogramm mit einem Puffer von 24,1 Milliarden Euro verlassen, heißt es in der Erklärung der Eurogruppe. Damit sei der Schuldendienst für 22 Monate gesichert. Griechenland hat seit 2010 vergünstigte Kredite in Höhe von 274 Milliarden Euro erhalten. Als Gegenleistung musste Athen Sparprogramme und Strukturreformen auflegen. (mit dpa)

