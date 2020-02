Das ist über die Tat bekannt

Ein Deutscher erschießt neun Menschen und wohl auch seine Mutter – der Anschlag von Hanau hat die Republik erschüttert. Ein Überblick über die derzeitige Faktenlage. Von Christina Storz und Teresa Dapp

Der Tathergang

An verschiedenen Orten wurden in der Nacht zum Donnerstag in Hanau zehn Menschen erschossen und mehrere verletzt. Die ersten Schüsse fielen den Ermittlern zufolge gegen 22 Uhr in der Innenstadt, in einem Lokal am Heumarkt und in einer Bar in unmittelbarer Nähe. Auch in einer Seitenstraße liegen vor einem Imbiss Patronenhülsen – noch ist unklar, in welchem Zusammenhang sie mit der Tat stehen. Im rund zwei Kilometer entfernten Stadtteil Kesselstadt fielen Schüsse – in einem Café-Kiosk am Kurt-Schumacher-Platz. Dorthin soll der mutmaßliche Täter nach der ersten Gewalttat mit dem Auto gefahren sein. Zwei der Todesopfer soll der Schütze während seiner Fahrt in ihren Autos erschossen haben, wie Bundestagsabgeordnete in einer Besprechung mit Behördenvertretern erfuhren. Stunden später entdeckte die Polizei die Leiche des mutmaßlichen Todesschützen in seiner Wohnung. Dort fanden die Ermittler die Leiche seiner Mutter (72). Der Vater war ebenfalls in der Wohnung. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Täter erst seine Mutter und dann sich umgebracht hat.

Der Täter

Bei dem Mann handelt es sich um den 43-jährigen Tobias R. aus Hanau. Nach bisherigen Erkenntnissen soll er allein gehandelt haben. Der Mann war seit 2012 im Schützenverein Diana Bergen-Enkheim (Stadtteil von Frankfurt) als Schütze aktiv, wie der Deutsche Schützenverein bestätigte. Seit 2013 durfte er Waffen besitzen, die erste wurde nach Angaben der zuständigen Behörde 2014 auf die Waffenbesitzkarte eingetragen. Zuletzt seien zwei Waffen dort eingetragen gewesen, 2019 wurde die Erlaubnis für Tobias R. von der Kreisbehörde überprüft – ohne Auffälligkeiten. Laut dem Verein selbst war Tobias R. ein „eher ruhiger Typ“, der in keiner Weise auffällig geworden sei. Der „Spiegel“ zitierte einen früheren Mitarbeiter der Firma, für die Tobias R. gearbeitet hatte, mit den Worten: „Die AfD war ihm nicht radikal genug.“ Die Ermittler gehen davon aus, dass Tobias R. psychisch krank war. Der Präsident des Bundeskriminalamts, Holger Münch, sprach von einer offensichtlich „schweren psychotischen Krankheit“. Tobias R. soll zuvor nicht im Visier der Ermittler gewesen sein. Über sich selbst schrieb der Täter auf seiner Homepage, er habe eine Banklehre absolviert und BWL in Bayreuth studiert. Die Universität bestätigte, dass Tobias R. dort von September 2000 bis März 2007 Student war. Nach Angaben von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hat er zeitweilig in Oberfranken und in Oberbayern gewohnt.

Die Opfer

Tot ist die Mutter des mutmaßlichen Täters. Die anderen neun Todesopfer sind zwischen 21 und 44 Jahre, wie Generalbundesanwalt Peter Frank mitteilte. Nach Angaben des Landeskriminalamts hatten drei eine deutsche Staatsangehörigkeit, zwei eine türkische. Je eines der Opfer hatte eine bulgarische, eine rumänische und eine bosnisch-herzegowinische Staatsangehörigkeit, ein weiteres sowohl eine deutsche als auch eine afghanische. Sechs Personen seien verletzt worden, eine davon schwer.

Das Motiv

Die Ermittler gehen von einem rechtsradikalen und rassistischen Hintergrund der Tat aus. Hinweise auf der Homepage des Täters wiesen darauf hin. Wenige Tage vor dem Verbrechen hatte dieser ein Video mit Verschwörungstheorien bei Youtube veröffentlicht. Darin sagt er etwa, in den USA existierten unterirdische Militäreinrichtungen, in denen Kinder misshandelt und getötet würden. Außerdem äußert er sich negativ über Migranten aus arabischen Ländern und der Türkei. Auch auf der Homepage des Täters wurde ein Schreiben mit Verschwörungstheorien veröffentlicht. Zuletzt bearbeitet am 22. Januar. Er spricht laut Frank davon, dass Angehörige bestimmter Volksgruppen vernichtet werden müssten. Im November 2019 hat die Bundesanwaltschaft eine Strafanzeige von Tobias R. erhalten, die sich gegen eine unbekannte Organisation richtet. Tobias R. vermutete, dass es eine große Organisation gebe, die sich in Gehirne der Menschen einklinke.

Was wir nicht wissen

Unbekannt sind der Tatablauf, die Länge und wo sich der 43-Jährige vor der Tat aufgehalten hat. Mit Hilfe von Spuren in der Wohnung wollen Ermittler klären, was sich dort genau abgespielt hat. Die Ermittler machen bislang auch keine genauen Angaben dazu, wie viele Menschen an welchem Tatort starben. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.02.2020