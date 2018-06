Das kanadische Fiasko

Anzeige

Vor seinem Abflug drohte er den engsten Verbündeten der USA nach ein paar Schmeicheleien offen mit einem Handelskrieg. Die USA würden die „unfairen“ Außenhandelsüberschüsse nicht länger hinnehmen. „Wir werden das nun reparieren“. Wenn dies nicht gelinge, „werden wir mit diesen Ländern nicht mehr handeln.“ Ein Sprecher Trudeaus wies Trumps Wutausbruch via Twitter umgehend zurück. „Der Premierminister hat nichts gesagt, was er nicht bereits zuvor gesagt hat – sowohl öffentlich, als auch in privaten Konversationen mit dem Präsidenten“. Dazu gehörte unter anderem die Ankündigungen von Gegenmaßnahmen zum 1. Juli zu den aus Gründen „der nationalen Sicherheit“ verhängten US-Strafzölle auf Aluminium und Stahl.

„Wir Kanadier sind höflich und vernünftig, aber wir lassen uns nicht herumschubsen“, hatte Trudeau auf der Abschlusspressekonferenz zu Trumps einseitigen Zöllen erklärt. Auch die anderen sechs hielten dagegen. Der deutsche Regierungssprecher Steffen Seibert illustrierte das mit einem Bild, das in den US-Medien als Symbol für die Standhaftigkeit der Kanzlerin gewertet wird. Es zeigt, wie Merkel im Kreise der Staats- und Regierungschef auf den schmollenden US-Präsidenten einwirkt. Beobachter außerhalb der Trump-Welt erkennen eine historische Zäsur, die zum Ende der Nachkriegsordnung führen könnte, die so alt ist wie der Präsident selbst. „Er betreibt keine Amerika zuerst Politik; Russland zuerst wäre die bessere Beschreibung“, kritisiert der Wirtschaftswissenschaftler Paul Krugman das Agieren Trumps. Wladimir Putin ließ denn auch nicht lange darauf warten, genüsslich das Messer in der Wunde herumzudrehen. Die Kritik an den permanenten Regelverletzungen Russlands wies er als „Gelaber“ zurück.

