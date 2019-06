Aachen.Rund 40 000 Schüler aus 17 Nationen haben sich in Aachen an einer Demo für Klimaschutz beteiligt. Auf Transparenten und in Sprechchören forderten sie einschneidende Schritte zur Begrenzung des Klimawandels. Darunter waren Schilder mit Aufschriften wie: „Die Dinos dachten auch, sie hätten Zeit“ oder „Grandma, what’s a Snowman?“ (Oma, was ist ein Schneemann?). „Es ist eigentlich schon zu spät“, mahnte Malika Scheller (17) aus Freiburg zum schnellen Handeln. Klimaschutz sei eine „Existenzfrage“, erklärte Alexander Beck (18) aus Überlingen. Die 17 Jahre alte Romy aus Köln zeigte ein Schild mit dem Titel „Das Klima ist aussichtsloser als unser Mathe-Abi“. dpa (Bild: dpa)

