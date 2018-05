„Das lassen wir uns nicht bieten“

Anzeige

Sofia.Europas Antwort auf den wachsenden Druck der Vereinigten Staaten fiel deutlich aus. „Die EU wird nicht mit der Pistole am Kopf verhandeln“, gaben Diplomaten die Stimmung im Kreis der 28 Staats- und Regierungschef wieder. Der österreichische Kanzler Sebastian Kurz sagte sogar: „Das können und wollen wir uns so nicht bieten lassen.“

Dennoch rang man sich zu einem Kompromissangebot an US-Präsident Donald Trump durch, das mit klaren Forderungen beginnt: Über die angedrohten Zölle auf Stahl (25 Prozent) und Aluminium (zehn Prozent) will man in Ruhe verhandeln. Das Ultimatum, das am 1. Juni endet, müsse weg. Dagegen soll das Atomabkommen mit dem Iran erhalten bleiben, gab Bundeskanzlerin Angela Merkel gestern bekannt.

Zuckerbrot und Peitsche

Da die Vereinigten Staaten Sanktionen gegen jene europäischen Unternehmen verhängen wollen, die ihre Geschäftstätigkeit mit Teheran fortsetzen, werde man sich „nach Optionen umschauen, solche Konzerne vor negativen Konsequenzen der US-Entscheidung zu schützen“, betonte Ratspräsident Donald Tusk. Konkret bedeutet das, dass die EU ein Gesetz zur Abwehr von US-Sanktionen reaktivieren wird. Über das „Blocking Statute“ könnte es europäischen Unternehmen unter Strafe verboten werden, sich an die US-Sanktionen gegen den Iran zu halten, die nach dem einseitigen Rückzug der USA aus dem Atomabkommen wieder eingeführt werden. Gleichzeitig würde es regeln, dass die europäischen Unternehmen für möglicherweise entstehende Kosten und Verluste entschädigt werden.