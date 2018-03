Anzeige

London.Theresa May musste wieder einmal umplanen. Eigentlich wollte die britische Premierministerin von Newcastle aus ihre großangekündigte Ansprache halten, um die frostige Atmosphäre zwischen London und Brüssel zu entspannen. Zwischen den beiden Verhandlungspartnern näherte sich die Stimmung in den vergangenen Tagen abermals einem neuen Tiefpunkt. Doch der Nordosten Englands war wegen Winterwetters schwer erreichbar. Für das Verhältnis dürfte der Ort am Ende unerheblich gewesen sein. Denn ob ihre Grundansprache, nun in London gehalten, die Gemüter auf dem Kontinent erwärmen konnte, darf bezweifelt werden.

Immerhin, die Regierungschefin hat versöhnliche Töne angeschlagen und Kompromissbereitschaft signalisiert. „Dies sind Verhandlungen – keiner von uns kann genau das bekommen, was er will“, sagte sie in der pragmatischen Rede, die von den meisten Kommentatoren auf der Insel für ihren „Realitätssinn“ gelobt wurde. „Wir alle müssen uns einigen harten Tatsachen stellen“, so May. „Wir verlassen den Binnenmarkt. Das Leben wird anders sein.“

Hoffen auf Einigung

Gleichzeitig zeigte sie sich zuversichtlich, dass ein umfassender Deal mit der EU möglich sei, der die meisten Wirtschaftsbereiche einschließe. Man strebe die „breiteste und tiefste Partnerschaft“ mit der EU an. Die Regierungschefin führte gestern aber vor allem aus, was das Königreich für eine künftige Partnerschaft mit der Gemeinschaft nicht will. May lehnte – wie bereits in der Vergangenheit – sowohl ein reines Handelsabkommen ab als auch eine Mitgliedschaft im gemeinsamen Binnenmarkt nach dem Vorbild von Norwegen.