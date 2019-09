Impfpflicht für alle? Darf der Staat Eltern zwingen, ihre Kinder impfen zu lassen? Es gibt diese Beispiele – und sie zeigen tatsächlich Erfolge. Aber beim Brüsseler Impfgipfel waren die moderaten Stimmen noch in der Mehrzahl. Man müsse die Eltern besser informieren, auch schon die ,,Eltern von morgen“, hieß es. Und den Kampf gegen die Vielzahl der Falschinformationen intensivieren. Denn Impfungen seien sicher, die verwendeten Stoffe erprobt, der Erfolg garantiert.

Tatsächlich fällt es schwer, sich vorzustellen, warum Eltern nicht nachvollziehen können, dass sie ihren Kindern schwere Erkrankungen durch rechtzeitige Immunisierungen ersparen. Dass beispielsweise Masern und Röteln in Europa auf dem Vormarsch sind, ist unbestritten. Und ein Virus, der nicht gestoppt wird, kann weiter infizieren. So entsteht ein Schneeballsystem, bei dem es immer weitere Opfer gibt.

Dass die Rufe nach staatlichem Druck lauter werden, liegt auf der Hand. Die Gesellschaft muss sich gegen die Herausforderung schwerer Erkrankungen schützen. Wer eine Impfung ablehnt, riskiert nicht nur die Gesundheit der eigenen Familie, sondern auch die des sozialen Umfelds. Dennoch sollten Strafen wirklich nur das letzte Mittel sein.

Aus der Sicht der Weltgesundheitsorganisation WHO ist die Zeit für Appelle allerdings längst abgelaufen. 20 Millionen Kinder in aller Welt, so die WHO, hätten nicht einmal die grundlegenden Schutzimpfungen bekommen – und sie seien den gefährlichen Krankheitserregern deshalb nahezu schutzlos ausgesetzt. Die WHO tat und tut gut daran, die globale Dimension dieses Themas herauszustreichen. Denn auch in Brüssel war die Versuchung groß, nur das eigene Land oder bestenfalls noch die Union im Blick zu haben. Doch Krankheiten akzeptieren keine Grenzen. Trotzdem gibt es nicht einmal innerhalb der Gemeinschaft eine gemeinsame Strategie für Impfungen. Dabei wäre gerade in einem Staatenbund, in dem die Menschen reisen, übersiedeln und sich austauschen, ein gleiches Niveau an Gesundheitsschutz nötig.

