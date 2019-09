Das letzte Wort hat seine Ehefrau

Baden-Württembergs Grüne sind erleichtert, dass Winfried Kretschmann bei der Landtagswahl wieder antritt. Nach einem langen „Durchringen“ hat er auf Ehefrau Gerlinde gehört. Der 71-Jährige präsentiert sich als Mann mit Erfahrung für schwierige Zeiten, der sich in den Dienst des Landes stellt.

Ein letzter Rest an Unsicherheit war vielen Grünen bis zuletzt geblieben. Alle hatten sie seit Wochen die Erwartung genährt, dass Winfried Kretschmann bei der Wahl 2021 wieder als Spitzenkandidat antritt. Aber alle wussten auch, dass der knorrige Schwabe gern das Gegenteil tut, wenn man ihn zu sehr bedrängt. „Mir hat er ein wenig zu lange überlegt“, gab Verkehrsminister Winfried Hermann noch vor Kretschmanns Auftritt an diesem Donnerstag zu. Kurz vor 11 Uhr lässt Kretschmann einen ziemlich staatsmännisch formulierten offenen Brief an die „lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger“ auf seine Internetseite stellen, der alle Zweifel beseitigt. „Ich habe mich dafür entschieden, mich bei der kommenden Landtagswahl erneut um das Amt des Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg zu bewerben“, schreibt er.

Gut erholt zeigt sich Kretschmann, als er die Entscheidung begründet. Mit einem Lächeln auf den Lippen kommt er zur Pressekonferenz, die das Landesfernsehen live überträgt. Natürlich hat der 71-Jährige am Tag der Entscheidung eine grüne Krawatte zum grauen Anzug angelegt. Er hat lange mit sich gerungen. Über Monate. Wenn die Journalisten mal nicht fragten, hat er seine inneren Kämpfe von sich aus angesprochen und von seinen Enkeln erzählt. Oder von dem Gedanken, dass so eine Wahl auch verlorengehen könnte und wie er dann dastünde.

Blick ins Innerste

Nun lässt der Regierungschef noch einmal in sein Innerstes blicken. „Im Griechenland-Urlaub ist die Erleuchtung nicht gekommen“, erzählt er. Die Entscheidung sei ein Prozess. Er habe Gespräche mit Parteifreunden geführt, mit Freunden von früher und mit der Familie. Kretschmann: „Man muss sich da durchringen.“ Am Ende habe seine Frau Gerlinde gesagt, „mach es noch einmal“.

Bei den Grünen, da weist er ausdrücklich darauf hin, haben alle gewollt, dass er bei der Wahl im Jahr 2021 erneut ins Rennen geht. Die Abgeordneten wissen, dass ihr Vormann für ein paar Extra-Prozente im bürgerlichen Lager gut ist und viele Abgeordnete ohne ihn um ihre Zukunft bangen müssen.

Die Grünen-Landeschefs schwärmen geradezu. „Wir sind von Herzen froh, dass er auch der künftige Ministerpräsident sein will“, erklärt Sandra Detzer. Und ihr Co-Vorsitzender Oliver Hildenbrand spricht von einem „guten Tag – für uns Grüne und für unser Land“.

Das Ringen wäre wohl anders ausgegangen, wenn Kretschmann allein sein persönliches Wohl in die Waagschale geworfen hätte. Er steht nach acht Amtsjahren im Zenit seines Ansehens, muss aber befürchten, dass das Regieren schwieriger wird, wenn die Wirtschaft in die Krise trudelt. Dann könnte er in die Geschichte als der Ministerpräsident eingehen, in dessen Amtszeit die Autoindustrie schweren Schaden genommen hat.

Am Ende der nächsten Legislaturperiode ist Kretschmann 78 Jahre alt. „Entscheidend ist, ob man dem Amt körperlich und geistig gewachsen ist“, sagt er. Seit seine SPD-Amtskollegin Manuela Schwesig ihre Krebskrankheit öffentlich gemacht hat, „weiß man, dass man nicht weiß, wie lang das gilt“. Wichtiger sei aber, dass man noch neugierig sei. Und das sei er auf jeden Fall: „Die Leidenschaft haben Sie hoffentlich gespürt.“

Schon an diesem Tag wird offensichtlich, wie Kretschmann seinen Kampf gegen die CDU-Herausfordererin Susanne Eisenmann anlegen wird. „Wir leben in dramatischen Zeiten“, sagt er und nennt den Klimawandel in der Natur und in der Politik. Dann gehe es um den Transformationsprozess in der Automobilindustrie, der Herzkammer der Wirtschaft im Land. Er sei „überzeugt, dass wir das schaffen können“. Aber es gehe nicht ohne Zumutungen. Da brauche es jemand mit Erfahrung und Besonnenheit. Eisenmann stilisiert sich dagegen als jüngere, weibliche Alternative, die zupackt und schnell entscheidet.

Neue Empfindsamkeit

Die acht Jahre als unangefochtener Ministerpräsident sind auch an Kretschmann nicht spurlos vorübergegangen. Da ist der Zuspruch der Parteifreunde, die hohen Popularitätswerte und das große Vertrauen, das ihm bei öffentlichen Veranstaltungen entgegenschlägt. Öffentliche Kritik ist da nur noch schwer zu ertragen. Öfter findet er sich unfair bewertet. Die Medien würden sich zu sehr auf die Schwierigkeiten des Regierens stürzen und zu wenig die Anstrengung würdigen, hält er den Journalisten vor. Dass die politischen Gegner eher glauben, die Medien würden dem Grünen zu viel durchgehen lassen, kann er in solchen Stunden nicht nachvollziehen.

Am Ende der gut einstündigen Pressekonferenz sammelt er doch noch ein paar Lacher ein. Es gebe keinen Plan, dass er zur Mitte der nächsten Legislaturperiode aufhört, betont er. Wie er seine Zukunft sieht? „Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt.“ Dass er inzwischen schon als „Landesgroßvater“ präsentiert wird, mag er nicht verstehen. Er habe sich schon an den „Landesvater“ erst gewöhnen müssen. Nur eines will Kretschmann klarstellen: „Ich kann sagen, dass ich ein viertes Mal mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht antreten werde.“

