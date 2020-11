Das neue Kabinett der Vereinigten Staaten

Washington.Antony Blinken, ein langjähriger außenpolitischer Berater des gewählten US-Präsidenten Joe Biden, soll neuer Außenminister werden. Dies berichten US-Medien übereinstimmend. Biden will an diesem Dienstag einen Teil seines Kabinetts offiziell vorstellen, wie sein designierter Stabschef Ronald Klain dem Sender ABC sagte.

Blinken gilt als Befürworter der multilateralen Zusammenarbeit und des internationalen Atomabkommens mit Iran. Der 58-Jährige war von 2015 bis 2017 stellvertretender Außenminister und berät Biden seit fast 20 Jahren: Von 2009 bis 2013 war er Bidens nationaler Sicherheitsberater, als dieser Vize-Präsident unter Barack Obama war. Zuvor war Blinken als Bidens Stabschef im US-Senat tätig.

Biden will die Außenpolitik seines Landes neu ausrichten. Im Wahlkampf versprach er, die Beziehungen zu Verbündeten in aller Welt zu kitten und die USA in internationale Abkommen zurückführen. Zum Beispiel hat er eine Rückkehr der USA ins Pariser Klimaschutzabkommen angekündigt. Anders als der amtierende Präsident Donald Trump will er auch mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) weiter zusammenarbeiten.

Für die Schlüsselfunktion des nationalen Sicherheitsberaters im Weißen Haus soll Biden den 43-jährigen Jake Sullivan nominiert haben. Sullivan, ein enger Vertrauter der ehemaligen Außenministerin Hillary Clinton, war bereits im Außenministerium und ab 2013 als nationaler Sicherheitsberater Bidens tätig. Sullivan wäre damit oberster Berater des neuen Präsidenten für nationale Sicherheitsfragen.

Die 68 Jahre alte Diplomatin Linda Thomas-Greenfield soll Berichten zufolge US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen werden. Sie war 35 Jahre lang im Außenministerium tätig, zuletzt von 2013 bis 2017 als Afrika-Ministerin. Nicht allen westlichen Diplomaten am Hauptsitz der Vereinten Nationen in New York war Linda Thomas-Greenfield beim Aufkommen der ersten Gerüchte ein Begriff. Aus Kreisen des Sicherheitsrates kamen jedoch erste positive Signale: Die 68-Jährige sei eine erfahrene Berufsdiplomatin mit langjähriger Expertise auch mit den Vereinten Nationen und Fokus auf Afrika.

Trump verliert Rückhalt

Sonderbeauftragter für das Klima soll der ehemalige Außenminister John Kerry werden. Erstmals soll mit Avril Haines eine Frau als Direktorin der Nachrichtendienste (DNI) die verschiedenen US-Geheimdienste koordinieren. „Wir haben keine Zeit zu verlieren, wenn es um unsere nationale Sicherheit und Außenpolitik geht“, erklärte Biden in einer Mitteilung. „Ich brauche ein Team, das an Tag eins bereit ist, um mir zu helfen, Amerikas Platz am Kopf des Tisches zurückzuerobern.“ Alle nominierten Kabinettsmitglieder müssen noch vom Senat bestätigt werden. Dort haben derzeit die Republikaner eine knappe Mehrheit.

Unterdessen hat der amtierende Präsident Trump im Kampf um die Anfechtung des Wahlergebnisses weitere Niederlagen hinnehmen müssen. Ein Gericht nach dem anderen schmettert Trump-Klagen wegen mangelnder Beweise ab – am Wochenende etwa im Bundesstaat Pennsylvania, wo Trump Millionen Briefwahlstimmen für ungültig erklären und die für diesen Montag anstehende Beglaubigung der Endergebnisse stoppen lassen wollte. Dort schrieb der zuständige Richter, die Argumente von Trumps Anwälten hätten nicht mal dafür gereicht, die Stimme „eines einzigen Wählers“ für ungültig zu erklären.

Angesichts der rund 30 Rückschläge, die Trump und die Republikaner dem Sender CNN zufolge inzwischen kassiert haben, wird die Kritik aus den eigenen Reihen lauter. Der frühere Gouverneur von New Jersey, Chris Christie, bezeichnete das Verhalten des Rechtsteams des Präsidenten gegenüber dem Sender ABC als „eine nationale Peinlichkeit“. Wenn die Anwälte keine Beweise für Wahlbetrug vorlegen, könne das nur eines bedeuten: „Dass die Beweise nicht existieren.“ dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 24.11.2020