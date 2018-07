Das sagt der Westen … … und das der Osten

Anzeige

So haben Zeitungen aus den USA und östlichen Staaten das Gipfeltreffen in Helsinki kommentiert:

„New York Times“

„Es gibt keine Anzeichen dafür, dass die USA irgendeinen Gewinn aus Herrn Trumps Unterwürfigkeit gegenüber Herrn Putin gewonnen haben, obwohl Trump selbst zumindest einen neuen, glitzernden Fußball bekam. (...)“

„Washington Post“

„Herr Trump hatte gesagt, er wolle das Thema der russischen Einmischung in die Wahlen bei Herrn Putin ansprechen, doch das Ergebnis war eine Serie von Erklärungen, die von Moskau hätte vorgeschrieben sein können. (...) Es ist noch nicht bekannt, was Herr Trump und Herr Putin in ihrem privaten Treffen besprachen. (...) Selbst wenn er (Putin) nichts Konkretes von Trump bekam, hat Putin einen symbolischen Triumph errungen – indem er so wirkte, als sei er ein ebenbürtiger Partner des US-Präsidenten in einer Beziehung mit ,spezieller Verantwortung für die Wahrung der internationalen Sicherheit’, wie er es nannte.“