„Das scheint das Endspiel zu sein“

Hongkong.Interviews geben? Das macht in Hongkong zurzeit keiner gerne. „Sie können mich gerne anrufen, aber bitte nennen Sie nicht meinen Namen.“ Was vor ein paar Wochen noch niemand für möglich gehalten hätte, dass Menschen sich nicht mehr äußern wollen aus Angst vor negativen Auswirkungen, ist in Hongkong plötzlich Realität.

Entsetzen in Metropole

Handstreichartig hatte Chinas Regierung vergangene Woche angekündigt, Sicherheitsgesetze für Hongkong zu erlassen. Grund seien die monatelangen Proteste im vergangenen Jahr, die Chinas Sicherheit ernsthaft gefährdet hätten. Außerdem, so argumentiert Peking weiter, sei Hongkong laut Artikel 23 der eigenen Verfassung eigentlich selbst verpflichtet, solche Gesetze zu erlassen. Wegen Widerständen in der Bevölkerung kam der berüchtigte Artikel aber nie zur Anwendung. Nun sollten die Gesetze umgehend in Kraft treten, stellte Chinas Außenminister Wang Yi klar.

Das Entsetzen in der Metropole ist groß; gegen Pekings Pläne gab es am Sonntag Proteste. Bis 1997 war Hongkong britische Kolonie, dann wurde die Stadt an China zurückgegeben, allerdings mit der Vorgabe, dass sie ihren autonomen Status für weitere fünfzig Jahre, also bis 2047, beibehalten kann. „Ein Land, zwei Systeme“ lautet das Prinzip. Bis zum vergangenen Donnerstagabend. Da sickerten erste Gerüchte durch, Peking wolle – an Hongkongs Regierung vorbei – Sicherheitsgesetze erlassen. „Das ist eine Zäsur. Wenn demnächst chinesische Staatssicherheitsorgane in der Stadt offen agieren können, wäre das der Dammbruch“, sagt der China-Kenner, der in diesen unübersichtlichen Tagen lieber anonym bleiben möchte. Angeblich geht es darum, „Subversions- und Terrorakte“ zu verhindern. Tatsächlich will das kommunistische Regime Hongkongs Kritiker mundtot machen. „Wer demonstriert, an Universitäten oder in den Medien kritische Beiträge über China verfasst, sich in Nichtregierungsorganisation für Menschenrechte einsetzt, könnte nach den neuen Sicherheitsgesetzen bestraft werden, das sind Gummiparagraphen, wie man sie von Festland-China kennt, in denen von Gefährdung und Unterwanderung die Rede ist, worunter sich letztlich alles fassen lässt.“ Das grundsätzlich demonstrationsfreudige Hongkong war Peking zunehmend ein Dorn im Auge. Eskaliert ist die Situation dann 2019, als monatelang Millionen Menschen auf die Straße gingen, um gegen ein Gesetz, das eine Auslieferung Hongkonger Verdächtiger an China ermöglicht hätte, zu protestieren. Hongkongs Regierung zog das umstrittene Vorhaben am Ende zurück, doch die Menschen gingen weiter auf die Straße, um mehr Demokratie einzufordern.

Offensichtlich war das zu viel für Peking, zumal jetzt im September Wahlen zum Stadtparlament anstehen und sich die politische Opposition, die stark an Sympathie gewonnen hat, Hoffnung auf mehr Sitze machen kann. Mit Verweis auf die Sicherheitsgesetze könnte die extremere Opposition von der Wahl nun ausgeschlossen werden. „Das scheint jetzt wirklich das Endspiel zu sein“, sagt der Informant.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.05.2020