Das Verhängnis von Bergamo

Bergamo.Wie man Covid-19 für eine Verschwörung halten kann, versteht man hier in Bergamo nicht. Das automatische Fieberthermometer zeigt 36,1 Grad Celsius an. „Temperatura normale“, sagt eine blecherne Stimme. Bis 37,5 Grad ist der Eintritt in den Monumental-Friedhof von Bergamo erlaubt. Dorthin, wo die Toten aus dem Jahr 2020 begraben sind. 16 Menschen wurden hier im Januar begraben, acht im Februar. Im März waren es dann 70.

Auch bei den eingeäscherten Leichnamen, die auf Urnengräber über den ganzen Friedhof verteilt sind, wird klar: Im März gab es besonders viele Tote in Bergamo und Umgebung, es starben beinahe sechsmal so viele Menschen wie in den Vorjahren.

Mehr als 6000 Menschen sollen in der Provinz Bergamo bisher an Covid-19 gestorben sein. 130 Särge waren es teilweise, die gleichzeitig in und vor der Friedhofskapelle aufgestellt und dann vom Militär in Krematorien nach Parma, Ferrara oder Florenz transportiert wurden. Die Bilder gingen durch die Welt.

Bergamo und die Umgebung waren so etwas wie das Epizentrum der Pandemie, von hier breitete sich das Virus vermutlich in Europa aus. Auch die örtliche Staatsanwaltschaft will wissen, warum ausgerechnet diese Gegend so betroffen war und wer welche Verantwortung trug. Etwa 35 000 Corona-Tote gab es bisher in Italien, davon 16 700 in der Lombardei, der reichsten Region des Landes, dem Wirtschaftsmotor Italiens. Wenn eine Gegend in der Lombardei besonders produktiv ist, dann die Gegend zwischen Bergamo und Brescia. 45 Minuten braucht man von mit dem Auto nach Mailand, eine halbe Stunde zum Comer See.

Luca Fusco ist wütend. „Wir wurden geopfert“, behauptet der 58-jährige Steuerberater, der sein Büro in Brusaporto südlich von Bergamo hat. Als Covid-19 im Februar schon in Italien grassierte und einzelne Zonen isoliert wurden, habe man Bergamo vergessen. „Mit einer roten Zone hätten wir uns Tausende Tote erspart“, sagt Fusco.

Als die lombardische Kleinstadt Codogno und andere Gemeinden Ende Februar bereits abgeriegelt wurden, lief das Leben in Bergamo noch rund. Die Regierung in Rom hatte Anfang März Soldaten geschickt, die die Provinz abriegeln sollten. Es fehlte nur noch die Unterschrift des Premierministers. Aber die kam nicht. Warum?

Wirtschaftliche Interessen

Beim Opferverband vermutet man, wirtschaftliche Interessen hätten den Ausschlag gegeben. Die internationale Kundschaft der Firmen aus der Gegend sollte beruhigt werden. Erst am 21. März wurden die Fabriken stillgelegt. „Wir wollen keine Entschädigung, wir wollen die Wahrheit“, sagt Fusco. „Wir wollen wissen, was passiert ist.“

Warum also Bergamo? Stadt und Provinz sind dicht besiedelt. Das gilt besonders für das Seriana-Tal, das sich Richtung Alpen erstreckt. Dort, im Krankenhaus von Alzano Lombardo, begann die Pandemie. „Wir wurden überwältigt“, sagt Claudio Cancelli. Der 65-Jährige ist Bürgermeister von Nembro, dem Nachbarort von Alzano Lombardo. Das rege soziale Leben, der wirtschaftliche Austausch, fehlende Sicherheitsmaßnahmen, diese Gründe nennt er für den rasenden Verlauf der Pandemie. Allein in Nembro sitzen knapp 380 Firmen, von denen viele ihren Hauptumsatz im Ausland machen.

Offiziell wurden im Krankenhaus Alzano Lombardo am 23. Februar erste Corona-Fälle diagnostiziert, obwohl Ärzte bereits Verdacht geschöpft hatten. Am Nachmittag des 23. Februar ließ die Krankenhausleitung die Klinik schließen. Zwei Stunden später wurde sie wieder geöffnet. Wer diese Maßnahme verfügte und warum – das ist Gegenstand der Ermittlungen.

