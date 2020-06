„Das Vorsitzland ist Moderator“

Berlin.Überschattet von der Corona-Krise übernimmt Deutschland ab dem 1. Juli turnusmäßig für ein halbes Jahr die EU-Ratspräsidentschaft. Was die Bundesregierung unter diesen Voraussetzungen noch bewirken kann und will, erklärte der Vorsitzende des Europaausschusses im Bundestag, Gunther Krichbaum (CDU), im Interview mit dieser Redaktion.

Herr Krichbaum, das Programm der kommenden Präsidentschaft ist gegenüber den ursprünglichen Plänen stark abgespeckt worden. Geht es nur noch um Krisenbewältigung, nicht mehr um Reformen?

Gunther Krichbaum: Es ist natürlich die vordringliche Aufgabe, jetzt die Wirtschaft der Europäischen Union wieder in Fahrt zu bringen. Wir stecken mitten in der schwersten Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg. Das heißt aber nicht, dass die anderen Themen unter den Tisch fallen. Unter anderem müssen wir im nächsten halben Jahr eine Einigung über den mehrjährigen Finanzrahmen finden.

Was kommt zu kurz? Der Klimaschutz?

Krichbaum: Nein, die Langfristthemen wie Klimaschutz, Digitalisierung, europäische Außen- und Sicherheitspolitik bleiben natürlich auch auf der Tagesordnung unserer Ratspräsidentschaft.

Ist es für die deutschen Steuerzahler eher schlecht, dass das reiche Deutschland ausgerechnet in einer Zeit den Vorsitz hat, da es um Solidarität in Europa geht? So was wird oft teuer.

Krichbaum: Das Vorsitzland ist immer in einer Moderatorenrolle. Das gilt ganz allgemein. Aber im Konkreten muss man dazu auch sagen, dass die Bundesrepublik Deutschland der eigentliche Nutznießer der Europäischen Union ist. Daher haben die deutschen Steuerzahler größtes Interesse daran, dass die Wirtschaft nicht nur in Deutschland, sondern auch in allen Ländern um uns herum wieder in Gang kommt.

Jedenfalls kann Deutschland jetzt nicht mit harter Sparpolitik kommen.

Krichbaum: Wir achten natürlich auf das Geld der deutschen und der europäischen Steuerzahler. Das gilt besonders für die Mittel aus dem geplanten europäischen Wiederaufbaufonds. Diese müssen vor allem in den Bereichen Innovation, Klimaschutz und Digitalisierung eingesetzt werden, denn wir wollen ja nicht nur die aktuelle Krise bewältigen, sondern Europa zukunftsfähig machen.

Bewegt sich dieser Fonds nicht sehr nahe an einer Vergemeinschaftung von Schulden?

Krichbaum: Nein, das lassen die europäischen Verträge auch gar nicht zu. Es ist eine außergewöhnliche Konstruktion, aber außergewöhnliche Zeiten erfordern auch außergewöhnliche Maßnahmen. Es handelt sich um Eigenmittel der EU, für die jedes Land entsprechend seiner Wirtschaftskraft haften muss. Das ist ein Riesenunterschied zur gemeinschaftlichen Haftung, wo im Zweifel einer alles bezahlen muss. Über die genauen Konditionen und vor allem die Höhe des Fonds müssen sich die Staats- und Regierungschefs noch einigen; wir, die Parlamente werden das eng begleiten. Auch wir im Bundestag.

In die Präsidentschaft wird auch der Brexit fallen. Was ist Ihre Prognose: Gibt es einen Vertrag, eine Vertagung oder einen ungeordneten Brexit?

Krichbaum: Die Vertagung hat Boris Johnson bereits ausgeschlossen. Ich wünsche mir sehr, dass es noch gelingt, ein Freihandelsabkommen abzuschließen, und hoffe, in London wissen alle, was sie tun. Es wäre für die Briten verhängnisvoll, wenn sie mitten in dieser schweren Rezession mit ihrem Haupthandelspartner EU kein Freihandelsabkommen hätten.

Kann Deutschland in dieser Phase helfen?

Krichbaum: Deutschland wird keine Separatverhandlungen führen, das Mandat dafür liegt klar in Brüssel. EU-Unterhändler Michel Barnier hat wahrlich eine schwere Aufgabe. Allerdings kann und muss Deutschland gerade in der Präsidentenrolle dafür sorgen, dass die Europäische Gemeinschaft in dieser Frage beieinanderbleibt und geschlossen auftritt.

Wird das kommende halbe Jahr das europapolitische Vermächtnis der Kanzlerin?

Krichbaum: Schon 2007 bei ihrer ersten Ratspräsidentschaft kam es sehr auf Angela Merkel an. Damals war die geplante EU-Verfassung gerade in mehreren nationalen Referenden gescheitert. Ihr gelang dann die Einigung auf den Lissabon-Vertrag. Es gibt keinen Staats- oder Regierungschef mit mehr Europaerfahrung als die Bundeskanzlerin, keinen der mehr darüber weiß, wie man Kompromisse erzielt und wie man auf andere Länder zugehen muss. Da hat sie eine herausragende Gabe. Und das ist heute vielleicht noch wichtiger. Es wird das Hauptanliegen der deutschen Präsidentschaft sein, die Union zusammen zu halten, nicht nur in der Brexit-Frage. Das ist das Allerwichtigste in Zeiten, da manche glauben, man komme vielleicht ganz gut auch allein zurecht.

