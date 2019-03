Berlin.Finanzminister Olaf Scholz will den Verteidigungsetat bis 2020 um 1,5 Milliarden Euro erhöhen. Dem für Außen- und Verteidigungspolitik zuständigen Bundesvize der Unionsfraktion, Johann Wadephul, reicht das nicht.

Herr Wadephul, Ministerin Ursula von der Leyen (CDU) hatte sich für ihren Verteidigungsetat wesentlich mehr erhofft als die 1,5 Milliarden Euro. Nimmt die Unionsfraktion das hin?

Johann Wadephul: Nein, das werden wir nicht akzeptieren. Die Abweichung besteht ja nicht nur zu Bedarfsanforderungen des Verteidigungsministeriums, sondern auch zu Zusagen der Bundesregierung gegenüber den Nato-Partnern. Und die sind eindeutig: Der Wehretat soll bis zum Jahr 2024 auf 1,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts steigen, und mittelfristig dann auf zwei Prozent.

Wie viel mehr verlangen Sie für den Verteidigungshaushalt?

Wadephul: Es müssen 2020 wenigstens vier Milliarden mehr sein, wenn wir auf dem Steigerungspfad bleiben wollen. Eine solche Erhöhung ist auch wegen wichtiger Vorhaben der Bundeswehr notwendig: Großprojekte wie neue U-Boote, die Digitalisierung des Heeres oder der neue Transporthubschrauber. Außerdem soll die Bundeswehr personell wachsen. Das alles ist zwingend erforderlich, um die Landes- und Bündnisverteidigung sicherzustellen.

Immerhin wird der Wehretat erhöht, der Etat der Entwicklungshilfe gar nicht. Ist die Verabredung der Koalition, beide Ressorts künftig immer eins zu eins besserzustellen, obsolet?

Wadephul: Nein. Wir müssen Länder, die destabilisiert sind, in die Lage versetzen, für ihre innere Sicherheit zu sorgen. Da ist jeder Euro für Entwicklungszusammenarbeit auch ein Euro für unsere Sicherheit. Deswegen pochen wir auch darauf, dass eins zu eins weiter gilt.

Donald Trump wird toben. Welche außenpolitischen Folgen fürchten Sie?

Wadephul: Es ist nicht nur Donald Trump, der an dieser Stelle allerdings leider recht hat. In den USA fragt die gesamte politische Klasse, warum die Amerikaner sich in Europa für unsere Sicherheit engagieren sollen, wenn hierzulande die Bereitschaft fehlt, dazu adäquat beizutragen. Und viele kleinere Nato-Staaten fragen sich, warum sie das Zwei-Prozent-Ziel erreichen sollen, wenn das sehr viel stärkere Deutschland das verweigert. Wenn wir so weitermachen, steht der Bestand des Bündnisses insgesamt auf dem Spiel.

Hat auch US-Botschafter Grenell recht, der den Haushaltsentwurf als inakzeptabel bezeichnet hat?

Wadephul: Ich finde Herrn Grenell in vielen Punkten kritikwürdig, aber leider hat er an dieser Stelle recht. Wir können international nicht erklären, dass wir ohne Weiteres mehr als 50 Prozent unseres Haushaltes für soziale Aufgaben aufwenden, aber nicht einmal zwei Prozent des BIP für Verteidigung.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 20.03.2019