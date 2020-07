„Das wird seinen Preis haben“

Mannheim.Der China-Experte der EU-Grünen, Reinhard Bütikofer, verlangt von der Europäischen Union sowie Deutschland, mehr Druck auf China auszuüben und notfalls auch mit wirtschaftlichen Konsequenzen auf das neue Sicherheitsgesetz zu reagieren. Peking hatte das Gesetz für Hongkong Anfang Juli erlassen und so massiv in die Autonomie der Stadt eingegriffen; de facto regiert das kommunistische Regime in Hongkong nun mit. „Es ist wichtig klar zu machen: Ein „Business as usual“, ein weiter wie bisher, wird es nicht geben“, sagte Bütikofer dieser Redaktion. Zugleich zeigt er sich überzeugt, dass Peking mit seinem Vorgehen viel Ansehen in der Welt verspielt hat.

Herr Bütikofer, am Montag hat Großbritannien seine Auslieferungsvereinbarung mit Hongkong ausgesetzt. Die Europäische Union zögert noch, wie sie auf die massive Einmischung Chinas ins eigentlich autonome Hongkong reagieren soll. Was ist der richtige Weg, was sollte Deutschland tun?

Reinhard Bütikofer: Wir sollten es den Briten, Kanadiern und Australiern gleich tun und ebenfalls unser Auslieferungsabkommen auf Eis legen. Wir haben schließlich in der Vergangenheit aus guten Gründen kein solches Abkommen mit China abgeschlossen, weil es keine Vertrauensbasis und keine unabhängige Justiz gibt. Nun stülpt Peking Hongkong das eigene Rechtssystem über. Da können wir nicht so tun, als wäre nichts passiert. Wir dürfen nicht Menschen in eine Stadt ausliefern, in der der Rechtsstaat nicht mehr gewährleistet ist.

Seit Jahrzehnten liegt die Hoffnung in der China-Politik darin, dass der wirtschaftlichen Öffnung des Landes, die in den 1980er Jahren begann, eine politische folgen wird. Ist diese diplomatische Strategie gescheitert?

Bütikofer: Man darf Diplomatie nicht geringschätzen und nun zugunsten einer Totalkonfrontation zur Seite legen. Aber Diplomatie gewinnt ihre Glaubwürdigkeit dadurch, dass den Worten, die man sagt, auch Taten folgen. Wenn wir immer nur leise kritisieren und in Peking entsteht der Eindruck, wir täten das, weil wir meinen, es müsse halt was gesagt werden, meinten das aber nicht ernst, werden wir ganz sicher keinen Erfolg erzielen. Es ist wichtig klar zu machen: Ein „Business as usual“, ein weiter wie bisher, wird es nicht geben. Wenn China so rabiat gegen internationale Regeln verstößt, wird das einen Preis haben müssen.

Welchen?

Bütikofer: Einen ökonomischen! Wenn wir einem Land wie China nicht vertrauen können, wieso erlauben wir einem seiner großen Unternehmen, dem Netzwerkausrüster Huawei, bei unserer Zukunftskommunikation, der 5G-Technologie, die Finger mit im Spiel zu haben? Wir wissen genau, dass chinesische Firmen verpflichtet sind, dem totalitären Staat alle Informationen zu liefern, die dieser verlangt. Wo gäbe es in China eine Instanz, die Unternehmen vor dem Einfluss der kommunistischen Partei schützen würde? Die Partei bestimmt und kontrolliert alles, und da müssen wir sagen: Huawei kommt bei uns nicht rein.

Unmittelbar Betroffene des neuen Sicherheitsgesetzes sind die Menschen in Hongkong. Wie wird sich deren Leben von nun an ändern, was bedeutet die Präsenz Chinas in der Stadt?

Bütikofer: Peking wird sich alle Mühe geben, die Demokratiebewegung in Hongkong vollständig zu zerschlagen. Es ist jetzt schon absehbar, dass es im September, wenn das Hongkonger Regionalparlament neu besetzt wird, weder freie noch faire Wahlen gibt. Vor Kurzem hat das pro-demokratische Lager Vorwahlen abgehalten, um seine Kandidaten für die Parlamentswahl zu bestimmen. Das wurde prompt von Peking als schwere Provokation und kriminell bezeichnet. Warum? Weil es ein Verstoß gegen das neue Sicherheitsgesetz sei, dass die Opposition die Mehrheit anstrebe! Jedes freie Wort ist nun bedroht. Zu allem Überfluss kommt hinzu, dass auch Chinakritik, die jemand von uns bei uns zuhause online äußert, nach dem neuen Gesetz kriminalisiert werden kann. Das chinesische Unterdrückungssystem soll so exportiert werden. Das Auswärtige Amt sah sich schon genötigt, in seinen Reisehinweisen für Hongkong zu Vorsicht bei politischen Äußerungen zu mahnen. So weit ist es gekommen!

Warum hat Chinas Regierung die Lage überhaupt so weit eskalieren lassen?

Bütikofer: Die Führung in Peking glaubt zurzeit, vor Kraft nicht laufen zu können. Wir Europäer stecken nicht bloß durch die Corona-Pandemie in Schwierigkeiten, und US-Präsident Donald Trump verspielt Ansehen und Einfluss und vergrault viele Verbündete der USA. Offensichtlich hat sich Peking gedacht, dies sei eine prima Gelegenheit, vorzupreschen und zu zeigen, welche Hegemonialansprüche das Land hat. Ich bin überzeugt, dass sich das Regime damit verrechnet. Wenn man sich die Reaktionen ansieht, hat Peking so viel Vertrauen und Verständnis eingebüßt, wie ich es in Jahrzehnten nicht erlebt habe. Mit seiner rabiaten Art hat es sich Peking mit zahlreichen Ländern in unmittelbarer Nachbarschaft verscherzt, aber auch in Europa viel Porzellan zerschlagen. Es gibt kluge Stimmen in China, die vor dieser Politik warnen, aber die Großmannssucht hat im Moment Oberhand.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.07.2020