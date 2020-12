Datenschutz gegen Infektionsschutz

Berlin.Viele Hoffnungen waren an die Corona-Warn-App der Bundesregierung geknüpft, als diese im Sommer an den Start ging. Doch die App ist nicht die Wunderwaffe im Kampf gegen die Pandemie, die viele erwartet haben. Jetzt werden Stimmen laut, die fordern, die Anwendung müsse mehr Infektionsschutz und weniger Datenschutz bieten? – oder gleich durch eine neue ersetzt werden. „Wir müssen runter von diesem Datenschutz-Kult“, sagte zuletzt der Grünen-Politiker und Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer. Und Philosoph Julian Nida-Rümelin forderte bei „Anne Will“ gleich eine vollständig neu entwickelte App nach dem Vorbild von Anwendungen, die in ostasiatischen Demokratien zum Einsatz kommen.

Doch Experten zweifeln, ob das die Wirkung der App wirklich verbessern würde. „Platt zu sagen, wir müssten den Datenschutz senken und damit zu suggerieren, wir könnten die Pandemie schneller beenden, halte ich für eine Nebelkerze“, erklärt Ann Cathrin Riedel, Vorsitzende von Load, einem Verein für liberale Netzpolitik. „Vom Glauben, wenn wir genug Daten sammeln, dann ist die Pandemie weg, sollten wir dringend wegkommen.“

Taugt Südkorea als Vorbild?

Wer wolle, dass die App mehr Daten sammelt, müsse auch erklären, welche das sein sollen, und woher sie kommen. „Südkorea wird immer wieder als Beispiel genannt“, sagt Riedel. „Da wird aber nicht nur mit Daten aus der Tracking-App gearbeitet, sondern diese werden angereichert mit Informationen aus Überwachungskameras und Finanztransaktionen. Wir haben kaum Überwachungskameras, und die Deutschen zahlen sehr viel bar – woher sollen diese Daten hier kommen?“ Henning Tillmann, Software-Entwickler und Vorsitzender des SPD-nahen Netzpolitik-Vereins D64, sieht das Potenzial der App nicht ausgeschöpft. Ganz einfach zu machen sei zum Beispiel ein freiwilliges Kontakttagebuch in der App. „Die Leute können sich nicht unbedingt erinnern, wen sie vor zehn Tagen getroffen haben. Wenn sie aber von der App täglich eine Erinnerung bekommen, ob sie nicht eintragen wollen, wen sie so getroffen haben, und das lokal gespeichert wird, dann könnte das die Nachverfolgung deutlich besser machen.“ Auch die automatische Clustererkennung über die App wäre möglich, meint Tillmann.

Der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber weist die Vorwürfe zurück, dass Datenschutz eine bessere Nachverfolgung von Corona-Infektionen verhindere. „Ich halte es für falsch, Gegensätze zwischen Datenschutz und Gesundheitsschutz aufzubauen“, sagte der SPD-Politiker unserer Redaktion. Die Corona-Warn-App müsse weiterentwickelt werden. Das gehe allerdings am besten mit der bestehenden Architektur. „Denn dann behalten wir die Millionen Menschen, die die App bereits nutzen, und können weiter Begegnungsdaten mit unseren Nachbarländern austauschen.“ tma

